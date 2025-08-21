はしのえみ、9歳娘の登山ショット公開「素晴らしい」「頼もしい女の子ですね」 娘の成長を実感し“母の顔”
俳優・綱島郷太郎（52）の妻でタレント・はしのえみ（51）が、21日までに自身のブログを更新。長女・おはなさん（9）が「金時山の山頂」アタックに成功したことを明かし、娘の登山姿を公開した。
【写真】「頼もしい女の子ですね」はしのえみが公開した9歳娘の登山ショット
はしのは18日のブログで「父と娘2人で『金時山』という、金太郎伝説が残る山に、登山に行っていました」と報告。19日には「ちちとおはなの、金時山の登山ですが 見事に山頂まで行けたんですよ！」とつづり、山頂に立つ愛娘の姿など複数枚の写真を投稿した。「早速、夏休みの自由研究として、金時山の登山についてまとめていました」と娘の様子も明かした。
さらに、「この夏は、登山もして」「岡山にも行って」「苦手だった食べ物も、いくつか克服して…（ナス・もずく・山芋）」「ケアハウスのボランティア体験もして」と夏の思い出を振り返り、「しっかりと成長している、おはなです」と愛娘の成長を喜んだ。
コメント欄には「ナイス成長」「とても素晴らしい」「頼もしい女の子ですね」「素敵な夏の思い出ですね」「ステキなお写真なのでこちらも癒されています」などの声が寄せられている。
