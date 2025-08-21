ドル指数、きょうも上昇後に押し戻される動き＝ロンドン為替



ドル指数は昨日と同様の値動き。東京市場では９８．３０を挟んだ水準に膠着した。ロンドン朝方にはドル高方向に動意をみせ、９８．４４２までドル高が進行した。２１日線９８．４３８付近まで上昇した。しかし、ロンドン勢の本格参加とともに低下に流れが転じると、足元では９８．１９４まで本日の安値を広げている。前日ＮＹ終値９８．２１８付近に押し戻される格好となっている。



今週は、あすのパウエル議長のジャクソンホール講演が注目材料となるなかで、ドル指数はじり高の流れとなっている。ただ、明確な材料に欠けるなかでの動きであり、イベント前のポジション調整の面が強いようだ。



ドルインデックス＝98.21(-0.01 -0.01%)

外部サイト