欧州株　上値重く推移、あすのパウエル講演控えて調整の動き
東京時間18:40現在
英ＦＴＳＥ100　 9282.55（-5.59　-0.06%）
独ＤＡＸ　　24249.11（-27.86　-0.11%）
仏ＣＡＣ40　 7936.14（-36.89　-0.46%）
スイスＳＭＩ　 12214.95（-61.31　-0.50%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:40現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44888.00（-107.00　-0.24%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6406.50（-6.75　-0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23317.25（-6.75　-0.03%）