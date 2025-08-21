欧州株 上値重く推移、あすのパウエル講演控えて調整の動き
東京時間18:40現在
英ＦＴＳＥ100 9282.55（-5.59 -0.06%）
独ＤＡＸ 24249.11（-27.86 -0.11%）
仏ＣＡＣ40 7936.14（-36.89 -0.46%）
スイスＳＭＩ 12214.95（-61.31 -0.50%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:40現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44888.00（-107.00 -0.24%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6406.50（-6.75 -0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23317.25（-6.75 -0.03%）
