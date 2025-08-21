Googleは、第10世代となるスマートフォン「Google Pixel 10」「Google Pixel 10 Pro」「Google Pixel 10 Pro XL」を発表した。これらのモデルは、Google Tensor G5 チップと最新の Gemini Nano モデルを搭載した Google Pixel 10 シリーズである。

【画像あり】Google Pixel 10 シリーズの全カラーリング一覧

今回のGoogle Pixel 10 シリーズでは、Qi 2 ワイヤレス充電に対応した「Pixelsnap」と、それに対応する新しいマグネット式アクセサリーが登場する。UIには、最新の「Material 3 Expressive」が初めて搭載された。また、「Pixel Drops」による新機能のアップデート配信と、OSおよびセキュリティアップデートが7年間提供される予定である。

本体の外観は、サテン仕上げの金属フレーム、光沢のあるガラス背面、そして象徴的なカメラバーで構成される。カラーは「Obsidian」「Frost」「Indigo」「Lemongrass」の4色が用意されている。

6.3インチのActuaディスプレイは、輝度3,000ニトとさらに明るく鮮明になり、視認性が向上した。

カメラにはトリプル背面カメラシステムを備え、高速オートフォーカス対応の5倍望遠レンズを搭載する。これにより、光学10倍相当の画質と最大20倍の超解像ズームが実現し、遠くからの撮影がより簡単になった。また、「Google Pixel 10 Pro」と「Google Pixel 10 Pro XL」でのみ利用可能な「超解像ズーム Pro」を使えば、最大100倍のズームが可能になる。100倍ズームの際は、Google Tensor G5と最新の生成AI画像モデルを活用し、複雑な細部をインテリジェントに復元して高画質化するという。

写真撮影においては、新機能「カメラコーチ」がGeminiを活用し、より良い構図やフレーミングなど、写真に関するヒントを提案する。これは写真を始めたばかりの人を想定した機能であり、写真撮影の基礎を学び、これまでとは違う一枚を撮れるようにすることを狙いとしている。

Proモデルは、これまで紹介した領域がさらに強化されている。シリーズ過去最大のバッテリー、強化されたスピーカー、16GBの大容量RAM、より高速な有線充電に加え、「Google Pixel 10 Pro XL」は25WのQi 2.2ワイヤレス充電に対応する。

AI関連では、Google Pixel 10 シリーズに新機能「マジックサジェスト」が搭載された。これは、例えば母親から「猫の写真が見たい」とメッセージが届いた際に、Google メッセージや電話アプリなど、使用中のアプリ内で必要な情報を先回りして提示する機能である。「マジックサジェスト」は特定のアプリや機能に限定されず、スマートフォン全体を横断して関連情報や役立つアクションを提案するため、アプリ間を行き来する時間や手間を省くことができる。

「Google Pixel 10」「Google Pixel 10 Pro」「Google Pixel 10 Pro XL」は、8月21日より予約販売を開始し、8月28日に発売する。「Google Pixel 10 Pro」と「Google Pixel 10 Pro XL」の購入者には、GoogleのAIツールを6ヶ月間無料で使える「Google AI Pro プラン」が提供される。販売はGoogle ストアのほか、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイルも取り扱う。詳細は各社の公式サイトなどで確認されたい。

Google ストアでは発売記念の特典として、対象スマートフォンの下取りと次回以降に使えるGoogle ストア クレジットの付与により、新しい「Google Pixel 10」「Google Pixel 10 Pro」「Google Pixel 10 Pro XL」のいずれかを実質49,800円から購入できるキャンペーンを、本日から9月8日まで実施する。詳細はGoogle ストアで確認されたい。