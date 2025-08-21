STVV加入の20歳の日本人、移籍の舞台裏を明かす「フランスとドイツのクラブが僕を欲しがっていた」
今夏にベルギーのアンデルレヒトからシント＝トロイデン（STVV）に加入した後藤啓介が移籍の舞台裏を明かした。
191センチのストライカーは2024年１月にジュビロ磐田からのアンデルレヒトに期限付き移籍。同年末には完全移籍に切り替えて今年１月にトップチームデビューを果たした。
今季はアンデルレヒトで公式戦メンバー外が続いていたなか、８月にSTVVへ期限付き移籍。17日に行なわれたベルギーリーグの第４節でラ・ルビエール戦（２−１）では、デビュー２戦目にして勝ち越し弾を奪ってみせた。
ベルギーメディア『VP』によると、そんな後藤はベルギー国外に移籍する可能性もあったという。「フランスとドイツのクラブが僕を欲しがっていた」と述べている。
「アンデルレヒトはレンタル移籍しか望んでいなかった。ベルギーの他のクラブからもオファーがあったが、自分はシント＝トロイデンに決めていた」
また現在、後藤を含めて日本人７選手が所属しているSTVVにはすでに溶け込んでいるようで、「ここでは多くのチームメイトたちと日本語で話せるからすぐに慣れた。ストレスは全く感じない」と語っている。
20歳のFWが新天地でどこまで数字を残せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
