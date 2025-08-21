秋の大祭「長崎くんち」まで、1か月半。

くんちの魅力を紹介する資料展が、長崎市で始まりました。

船大工町の根曳が着用した衣装に、本石灰町の長采の衣装などが並びます。

長崎市歴史民俗資料館で始まった「くんち資料展」。

会場には、長崎くんちにまつわる55点の資料が展示されています。

（長崎市歴史民俗資料館 倉田 法子 学芸員）

「本番を楽しんでほしいので、今年の踊町の協力のもと、手ぬぐいなどのコーナーがあるので見てほしい」

今年が「諏訪神社の鎮座400年」の節目の年であることから、明治や大正、昭和時代の諏訪神社を題材にした絵葉書も展示しています。

（長崎市歴史民俗資料館 倉田 法子 学芸員）

「色んな場面や、昔からの変化があるのか無いのかを楽しんで見てほしい」

資料展は10月12日まで開かれています。

今年、演し物を奉納する踊町は6か町です。

西古川町は相撲にちなんだ「櫓太鼓」と「本踊」を披露します。

新大工町は「詩舞」と、山車が豪快に回る「曳壇尻」が観客を魅了します。

「龍踊」を披露するのは、諏訪町。青龍、白龍が天高く舞います。

榎津町は、船頭の網打ちが見どころの「川船」。豪快に曳き回す姿は圧巻です。

賑町は、大漁を祝う様子を表現する「大漁万祝恵美須船」。

新橋町は「本踊・阿蘭陀万歳」。長崎検番の芸妓衆による、コミカルな掛け合いが見所です。

長崎くんちは、10月7日から9日まで。

各踊町は「諏訪神社」「八坂神社」「中央公園」、そして元船町の「お旅所」で奉納踊を披露します。

さじき運営委員会によりますと、諏訪神社の観覧席は7日前日の午前B席は残りわずかで、7日午前、午後のC席、9日後日のA席、B席、C席は余裕があるということです。