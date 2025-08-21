“愛車”はポルシェ・マカン！ 京都DF福田心之助がドライブの有意義さを語る「一番サッカーに効果をもたらしているかもしれません」
京都サンガF.C.のDF福田心之助が、日本テレビ系列で放送されたサッカー専門番組「オフ・ザ・ピッチ」にVTR出演。“愛車”について語った。
豊富な運動量が武器の25歳SBのマイカーは、ドイツの有名自動車メーカー・ポルシェのスポーツカーであるマカン。昨年の12月に納車された新車を福田は「ちょっとかわいらしい感じが気に入っています」と紹介する。
購入のきっかけは、家族の希望を叶えるためでもあったという。
「小さい時から父親に『将来、自分でポルシェを買ってほしい』とずっと言われていた。自分が運転するというより、父親に運転してもらいたいのもあって」
主なドライブコースは、練習場から近い京都府宇治市。トレーニング後に、チームメイトと宇治川沿いに遊びに行くこともあると明かす。
運転中の時間は大事だとし、試合前には有名ロックバンド・Mr.Childrenの「終わりなき旅」を熱唱して気持ちを高めるという。またドライブの有意義さを、こう述べる。
「基本的にはドライブしている時が、一番サッカーに効果をもたらしているかもしれません。練習前はどういう気持ちで臨むか、練習後は『あのプレーはどうだった。ああだった』というのは結構、考えています」
現在、J１で暫定首位のFC町田ゼルビアと勝点差１の３位につけている京都で、チームに貢献している福田。プレー外では、“愛車”と過ごす時間が良いリフレッシュになっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】“本命”の補強に失敗したイタリア超名門、日本人アタッカー獲得の可能性を伊メディア報道！「欧州最高のタレントのひとり」
豊富な運動量が武器の25歳SBのマイカーは、ドイツの有名自動車メーカー・ポルシェのスポーツカーであるマカン。昨年の12月に納車された新車を福田は「ちょっとかわいらしい感じが気に入っています」と紹介する。
購入のきっかけは、家族の希望を叶えるためでもあったという。
主なドライブコースは、練習場から近い京都府宇治市。トレーニング後に、チームメイトと宇治川沿いに遊びに行くこともあると明かす。
運転中の時間は大事だとし、試合前には有名ロックバンド・Mr.Childrenの「終わりなき旅」を熱唱して気持ちを高めるという。またドライブの有意義さを、こう述べる。
「基本的にはドライブしている時が、一番サッカーに効果をもたらしているかもしれません。練習前はどういう気持ちで臨むか、練習後は『あのプレーはどうだった。ああだった』というのは結構、考えています」
現在、J１で暫定首位のFC町田ゼルビアと勝点差１の３位につけている京都で、チームに貢献している福田。プレー外では、“愛車”と過ごす時間が良いリフレッシュになっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】“本命”の補強に失敗したイタリア超名門、日本人アタッカー獲得の可能性を伊メディア報道！「欧州最高のタレントのひとり」