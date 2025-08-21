好き＆行ってみたい「青森県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「奥入瀬渓流」を抑えた1位は？【2025年調査】
青森県には、手つかずの自然と四季折々の絶景を楽しめる森林浴スポットが数多く点在しています。ブナ林が広がる世界遺産や、清流が生み出す渓谷美、湖面に映る山々の景観など、訪れる人々を魅了する場所がそろっています。都会の喧騒（けんそう）から離れ、心身を癒やすひとときがここにあります。
All About ニュース編集部は8月12〜14日、全国10〜60代の男女222人を対象に「森林浴スポット（北海道・東北地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「青森県の森林浴スポット」を紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「大自然の中でリフレッシュできる環境に強く惹かれたからです」（20代女性／東京都）、「緑が凄くて大迫力で、本当に大好きな森林浴スポット」（60代女性／東京都）、「歩きながら水音に癒され、自然の力を感じられる。写真映えも抜群で、SNS投稿にもぴったり」（50代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者からは「手つかずのブナの原生林を歩くと、空気が澄んでいて心が洗われる感じ。四季折々の景色が美しく、特に秋の紅葉は息をのむほど。野鳥のさえずりや川のせせらぎに包まれて、都会の疲れが一気にリフレッシュできる」（30代男性／東京都）、「世界遺産だし、自然を思う存分感じられそうだから」（40代女性／埼玉県）、「世界遺産の白神山地にまだ行ったことがない、ブナの原生林が見事らしい、一度行ってみたい」（40代男性／岩手県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：奥入瀬渓流／57票十和田湖から流れ出る奥入瀬渓流は、約14kmにわたって清らかな流れと豊かな森が続く、青森県を代表する景勝地です。渓流沿いには遊歩道が整備され、滝や奇岩、苔むした岩肌など変化に富んだ景観を楽しめます。新緑や紅葉の時期は特に美しく、四季ごとに異なる魅力を味わえるスポットです。水音と鳥のさえずりに包まれながら歩く時間は、心を穏やかにしてくれます。
1位：白神山地／93票世界自然遺産に登録されている白神山地は、広大なブナ原生林が広がる自然の宝庫です。貴重な動植物が生息し、手つかずの自然環境が今も色濃く残っています。ハイキングコースからは、森の香りや木漏れ日、渓流のせせらぎを全身で感じることができます。四季折々の美しさが訪れる人を魅了し、森林浴の醍醐味（だいごみ）を味わえるスポットとして高く評価されています。
