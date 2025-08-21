ハーマンインターナショナルは、オーディオブランド「JBL」より、オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップモデル「JBL Sense Pro」をCCCグループのクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」にて8月末から日本導入に向けたプロジェクト支援の募集をスタートすると発表した。また、本日より告知ページにてLINEの友だち追加による事前登録を開始した。

【画像あり】オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップモデル「JBL Sense Pro」製品画像

今回の製品は、耳をふさがないオープンイヤー構造でありながら、16.2mm径のDiamond-Like Carbon（DLC）振動板を採用したダイナミックドライバーを搭載している。

さらに高音質Bluetooth音声コーデック「LDAC」に対応し、“Hi-Res Audio Wireless”の認証も取得しているため、高音質で音楽を楽しめる。

そして、オープンイヤー型特有の懸念である音漏れも、JBL独自の技術「OpenSoundテクノロジー」を使うことで、最小限に抑えている。ドライバーユニットを前後に振動させることで、音波の位相が180度異なる逆位相サウンドを生成し、意図的に当てることで実現した。

左右合計4基のビームフォーミングマイクと骨伝導音声ピックアップセンサーを搭載し、周囲の音と通話者の声を的確に判別しながら声のみを集音することが可能だ。そのため通話やビデオ会議などのビジネスシーンでも活躍する。マイク部分も周辺の空力構造にこだわることで、動いているときの風切り音を抑制している。

JBLのオープンイヤー型イヤホンとして初めて「Auracast™」に対応したことで、Auracast™対応製品に同時にサウンドを転送できるようになった。その機能を活用すると、グループダンスの音合わせや複数人の動画視聴が可能となる。

もちろん、マルチポイント接続にも対応しており、スマートフォンとタブレットなど2台同時接続が可能だ。

「JBL Headphones」アプリと本製品を組み合わせて使用することで、より細かくユーザーに合うようパーソナライズすることが可能だ。10バンドEQで好みに合わせた音質調整ができるのはもちろん、「Personi-Fi™ 3.0」で左右の聴覚を9つの周波数帯域に分けて高精度に測定し、個人個人の聴こえ方にあわせて音響プロファイルを作成、ユーザーのために最適化されたサウンドを作り上げられる。

本体の形状は独自の三次元形状イヤーフックを開発し、チタン合金製ワイヤーとリキッドシリコン素材を組み合わせることで長時間の使用でもストレスを感じさせない作りとなっている。

前モデル「Soundgear Sense」で高く評価された角度調整機能も継承し、最大20度の可動域を持つ調整機構も搭載されている。

カラーは、スタイリッシュなブラックと落ち着きのあるシックなグレージュの2色が用意している。マットコーティング仕上げにより、上品な光沢とメタリックな質感を程よく残しつつ、指紋が目立ちにくく、手にした瞬間に高級感を感じさせる洗練されたデザインに仕上がっている。充電ケースは、丸みを帯びた滑らかなフォルムと美しいカーブを描くシルエットが特徴的だ。

クラウドファンディングのプロジェクト期間中は二子玉川蔦屋家電内「蔦屋家電+」とSHIBUYA TSUTAYAにて製品展示を実施予定とのこと。実物を体験するチャンスなので、機会あれば触れてみてはいかがだろうか。