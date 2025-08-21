

（C）2025「近畿地方のある場所について」製作委員会

菅野美穂、赤楚衛二が20日、都内で行われた映画『近畿地方のある場所について』大ヒット舞台挨拶に登壇した。

本作で“近畿地方のある場所”の謎に迫るオカルトライター・千紘を演じた菅野。千紘と共に”近畿地方のある場所“に誘われていく雑誌編集部員・小沢を演じた赤楚。

８月19日時点で動員75万人、興収10億円を突破するなど大きな反響を受けている。菅野は「怖さを楽しんでいただけているのかなと感じます。夏らしくゾクっとする体験と、日常とはまったく違う世界を映画として味わっていただける作品。これからも多くの方に観ていただけたら嬉しい」。赤楚も「僕の友達も、怖い映画は苦手だけど“面白かった”と言ってくれました。恐怖だけでなく、考察の面白さもあるので、ぜひ楽しんでほしい」と自信をのぞかせた。

この日は、８月22日に誕生日を迎える菅野を祝うためサプライズが用意された。会場に運び込まれたのは、真紅の台に乗せられたバースデーケーキ。その上には、長い髪の女性と思われる生首の装飾…。菅野は「生首ケーキとはなんとユニークな！この映画にふさわしくて最高ですね！」と大興奮。

祝福ムードに包まれ、菅野と赤楚が笑顔で記念撮影へと歩み寄ったが、突如として会場に女性の悲鳴が響き渡ると、台の下から映画本編で恐怖の象徴として登場する“赤い服の女”が勢いよく出現した。映画さながらに両腕を高く上げながら現れた“怪異の再現”に、菅野は「キャー！」と大絶叫した。

隣にいた赤楚も「俺もビビっちゃった！」と驚きを隠せない様子。菅野は、興奮のあまり「ヒーハー！」と絶叫しながらまさかのハイタッチ。「映画みたいにドキドキしました！やっぱり幽霊と人が一番怖いのかもしれませんね。明後日が誕生日なんですけど、忘れられないお祝いになりました！」と満面の笑みを見せた。