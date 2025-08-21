「自分が人生で初めてサッカー観戦をしたのが日産スタジアム」U−22日本代表歴の19歳DFが2028シーズンより横浜F・マリノスに加入内定
2025年８月21日、桐蔭横浜大のDF関富貫太（19歳）が2028シーズンより横浜F・マリノスに加入内定。同時に、Jリーグ特別指定選手として認定された。
2005年10月23日生まれの関富は日体大柏高、柏レイソルU−18を経て、桐蔭横浜大に入学。2025年にはU−22日本代表に選出された実績があり、若くして国際舞台でのプレー経験も積んでいる。
神奈川県出身で、「自分が人生で初めてサッカー観戦をしたのが日産スタジアムでの横浜F・マリノスの試合」だったという。“縁”を感じさせる今回の加入内定を受け、本人は以下のようにコメントしている。
「2028シーズンより横浜 F・マリノスに加入することになりました、桐蔭横浜大学の関富貫太です。
自分が人生で初めてサッカー観戦をしたのが日産スタジアムでの横浜 F・マリノスの試合でした。そんな偉大なクラブでプロサッカー選手になるという夢を叶えることができ、すばらしい選手たちとプレーできることを大変うれしく思います。
自分を１番に応援してくれていた家族、これまでご指導いただいたすべての関係者の皆さまへの感謝の気持ちを忘れずに、これからもチャレンジし続けます。ファン・サポーターの皆さま、これからよろしくお願いします!」
選手として日産スタジアムのピッチに立った時、関富の新たなキャリアがスタートするはずだ。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
