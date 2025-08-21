22日は【熱中症警戒アラート】発表、最大限の熱中症対策を【これからの天気(21日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。
◆22日(金)の天気
・上越地方
朝から強い日差しが照りつけるでしょう。日中は厳しい暑さで、各地で真夏並みの気温になりそうです。
・中越地方
沿岸部はおおむね晴れる見込みです。山沿いでは雲が広がるところもありますが、大きな天気の崩れはないでしょう。
最高気温は31～35℃の予想です。
・長岡市と三条市周辺
高気圧に覆われて傘いらずの天気になりそうです。また、所々で猛暑日になるため最大限の熱中症対策をしてください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝からよく晴れるでしょう。早いペースで気温が上がり、日中は21日(木)よりも暑くなるところが多くなりそうです。
・下越：村上市から聖篭町
夜にかけて安定した空模様になりそうです。最低気温は23℃前後、最高気温は33℃前後の予想でかなりムシ暑くなるでしょう。
◆風と波
22日(金)は、風・波ともに比較的おだやかでしょう。
◆熱中症情報
22日(金)は【熱中症警戒アラート】が発表されています。屋外での活動を避けて、できる限り涼しい室内でお過ごしください。
◆週間予報
この先、25日(月)にかけてはおおむね晴れて所々で猛暑日になるでしょう。
一方、26日(火)と27日(水)は広く雨が降り雨脚が強まるところもありそうです。
この先、しばらくは猛暑が続きそうです。あらためて熱中症に厳重な警戒をするようにしてください。
◆注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。
◆22日(金)の天気
・上越地方
朝から強い日差しが照りつけるでしょう。日中は厳しい暑さで、各地で真夏並みの気温になりそうです。
・中越地方
沿岸部はおおむね晴れる見込みです。山沿いでは雲が広がるところもありますが、大きな天気の崩れはないでしょう。
最高気温は31～35℃の予想です。
・長岡市と三条市周辺
高気圧に覆われて傘いらずの天気になりそうです。また、所々で猛暑日になるため最大限の熱中症対策をしてください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝からよく晴れるでしょう。早いペースで気温が上がり、日中は21日(木)よりも暑くなるところが多くなりそうです。
・下越：村上市から聖篭町
夜にかけて安定した空模様になりそうです。最低気温は23℃前後、最高気温は33℃前後の予想でかなりムシ暑くなるでしょう。
◆風と波
22日(金)は、風・波ともに比較的おだやかでしょう。
◆熱中症情報
22日(金)は【熱中症警戒アラート】が発表されています。屋外での活動を避けて、できる限り涼しい室内でお過ごしください。
◆週間予報
この先、25日(月)にかけてはおおむね晴れて所々で猛暑日になるでしょう。
一方、26日(火)と27日(水)は広く雨が降り雨脚が強まるところもありそうです。
この先、しばらくは猛暑が続きそうです。あらためて熱中症に厳重な警戒をするようにしてください。