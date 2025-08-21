これからの気象情報です。



◆注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。



◆22日(金)の天気

・上越地方

朝から強い日差しが照りつけるでしょう。日中は厳しい暑さで、各地で真夏並みの気温になりそうです。



・中越地方

沿岸部はおおむね晴れる見込みです。山沿いでは雲が広がるところもありますが、大きな天気の崩れはないでしょう。

最高気温は31～35℃の予想です。



・長岡市と三条市周辺

高気圧に覆われて傘いらずの天気になりそうです。また、所々で猛暑日になるため最大限の熱中症対策をしてください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝からよく晴れるでしょう。早いペースで気温が上がり、日中は21日(木)よりも暑くなるところが多くなりそうです。



・下越：村上市から聖篭町

夜にかけて安定した空模様になりそうです。最低気温は23℃前後、最高気温は33℃前後の予想でかなりムシ暑くなるでしょう。



◆風と波

22日(金)は、風・波ともに比較的おだやかでしょう。



◆熱中症情報

22日(金)は【熱中症警戒アラート】が発表されています。屋外での活動を避けて、できる限り涼しい室内でお過ごしください。



◆週間予報

この先、25日(月)にかけてはおおむね晴れて所々で猛暑日になるでしょう。

一方、26日(火)と27日(水)は広く雨が降り雨脚が強まるところもありそうです。



この先、しばらくは猛暑が続きそうです。あらためて熱中症に厳重な警戒をするようにしてください。