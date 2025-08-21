一方、校庭が大きな被害を受けた姶良市の竜門小学校では出校日の21日、雨が降る中、児童たちが登校しました。校庭の土砂の撤去作業は8月末には終わる見通しで、9月1日の始業式は予定通り行われる予定です。



体育館で行われた全校集会では西 耕治 校長が集まった37人の児童たちにスライドを使いながら大雨による被害について説明しました。





(竜門小学校・西耕治校長)「水の勢いはすごい。滑り台だがその時撮ったもの。そのままだ。横倒しになっていた」また、台風が近づくなか、自分の命を守る行動をとるにはどうすればいいか家族と話し合ってほしいと呼び掛けていました。(竜門小学校・西耕治校長)「（児童たちが）校庭を見たときにハッという感じで驚いた様子が見られた。心のショックはあったのでは。校庭を使えなくても体育館や教室は特に問題がないのでできるところから通常の形に戻せるよう努力していきたい」校庭の土砂の撤去作業は8月末には終わる見通しだということです。教室と体育館は被害を受けていないことから、始業式は9月1日に行われる予定です。