¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Á°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¡¡¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¤¬´üÂÔ¤¹¤ë²¤½£ÁÈ¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë²¤½£ÁÈ¤ÎÌ¾Á°
¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¤Î¡Ö¿·¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼°ì½³Î¾ÃÇ¡×¡Ê16¡Ë
¥Á¡¼¥à¤Î¼åÂÎ²½¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡photo by Nakashima Daisuke/AFLO
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¡£ÍèÇ¯²Æ¤ËËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¤¿½ÅÍ×¤Ê1Ç¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÈá´ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È£¸¡×Ã£À®¤Î¤¿¤á¡¢³Æ¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö¸Ä¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤À¡£´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ò¤³¤á¤Æ¡¢¤´°Õ¸«ÈÖ¤Î¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å»á¤¬ÃíÌÜÁª¼ê¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤¿¤É¤êÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ù¥¹¥È£¸¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î£±Ç¯¤Ç¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¤À¤Í¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥°¤¬Â³¡¹¤È³«Ëë¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ(¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À)¤¬¤¤¤¤Ê¤ê³«ËëÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Æ²°ÂÎ§¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×Àï¤Ç£²¥´¡¼¥ë¡£Áê¼ê¤¬£µÉô¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Àï¤ËÎ×¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤È³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤Î£´¿Í¤¬¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¹¶·â¤ÎÃæ¿´¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¾å°Ì¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¤Ê³Ê¾å¤Î¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Á°¤Ë¡¢Áá¤¯¤âÍèµ¨¤«¤é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Èà¤é¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬³«Ëë¤«¤é£²ÀïÏ¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡Ë¤â³«ËëÀï¤Ç£²¥´¡¼¥ë¡£¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤Î³èÌö¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£¸å¤¬¿´ÇÛ¤ÊÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤È°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë¤Î¤Õ¤¿¤ê¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤È¤â¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬£²Éô¤Ë¹ß³Ê¡£ÃæÂ¼¤Ï°ÜÀÒ¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¸ò¾Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢³«Ëë¸å¤Î¤¤¤Þ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î£¹·î¤ÎËÌÊÆ±óÀ¬¡Ê¥á¥¥·¥³Àï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¡Ë¤Ø¤Î¾·½¸¤ÏÆñ¤·¤¤¡££··î¤Î£Å¡Ý£±Áª¼ê¸¢¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ËÅì¤ÏÌµ»ö¤Ë"Ã¦½Ð"¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤è¤ê¤â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍî¤Á¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£Èà¤â¤â¤¦32ºÐ¡£°ì»þ´ü¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹Åª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤âÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡³Î¤«¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤ÏÆ²°Â¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï»°ãø¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤¯±¦¤Ë°ËÅì¡¢º¸¤ËÃæÂ¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÄË¤¤¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¼éÈ÷Åª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÈÄÁÒÞæ¤Ï³«ËëÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤¤¤ï¤æ¤ë£µÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¶áÇ¯¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¾å°Ì¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Ê¤é°¤¤µï¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¤â¥«¥Ã¥×Àï¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Á°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¸Î¾ã¤Î¾õÂÖ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤â¤º¤Ã¤È¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡ËÍ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¤Ï¶¯¹ëÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î·×»»¤¬Î©¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò·ç¤¯¤È¤Ê¤ë¤ÈÁª¼êÁØ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËËÜÍè¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ËÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎËÜ²»¤À¤í¤¦¡£¡Ú¼ã¼ê²¤½£ÁÈ¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡Û
¡¡Áª¼êÁØ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤ÎºÂ¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¿·ÀïÎÏ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö²¤½£ÁÈ¤À¤±¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬£³¥Á¡¼¥àÊ¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
¡¡¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ä¥ê¡¼¥°¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤ÏÃ¯¤Ç¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë»þÂå¡£°ÜÀÒÀè¤Ç¤¢¤Þ¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë"Ì¾¤Ð¤«¤ê²¤½£ÁÈ"¤âÂ¿¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤½¤³¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼ã¼ê²¤½£ÁÈ¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤Í¡£¤à¤·¤í¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¡Ê¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¤äÈ¾Ç¯¤Ç¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¤³¤Î²Æ¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤Ã¤ÆÁáÂ®¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¿¹Èô°¼¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤è¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Á°¤ÎÂç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
