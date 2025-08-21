¡Ö¥á¥¥·¥³¸ÞÎØÆÀÅÀ²¦¡×¤Î³øËÜË®ÌÐ¤òÃÎ¤é¤º¤ËÍèÆü¤·¤¿¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÂÐÀï¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤è¡×¡Ö¥Ú¥ì¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¤Î¡Ö¿·¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼°ì½³Î¾ÃÇ¡×¡Ê15¡Ë
1977Ç¯¤Î¡Ö¥Ú¥ì¡¦¥µ¥è¥Ê¥é¡¦¥²¡¼¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤Æ¡£¥Ú¥ì¡Êº¸¡Ë¡¢³øËÜ»á¡ÊÃæ±û¡Ë¡¢¥»¥ë¥¸¥ª»á¡Ê±¦¡Ë¤Îµ®½Å¤Ê¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡photo by Okazawa Katsuro/AFLO
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢³øËÜË®ÌÐ»á¤¬ÀÂµî¤·¤¿¡£µýÇ¯81¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤âÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢1984Ç¯¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿³øËÜ»á¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥Ú¥ì¤ÎÄÌÌõ¤òÃ´Åö¡££±ºÐ°ã¤¤¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°úÂà¸å¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å»á¤¬¤½¤Î»à¤òÅé¤à¡£
¡¡³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ú¥ì¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿ÀÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤À¡£
¡¡ËÍ¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï1972Ç¯¤Ç¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤Ï1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«¤é¤âÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¥µ»¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¤Ò¤È¤ÄÇ¯¾å¤ÎÈà¤Î¤³¤È¤òÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£²¿¤·¤íÀÎ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¹ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¤Æ¡Ê¸ø¾Î179Ñ¡Ë¡¢¥´¥Ä¥´¥Ä¤ÈÂÎ¤Ë¸ü¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÀ¤â¤â¤âËÜÅö¤ËÂÀ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ò¥¬¥Á¤Ã¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¥Ã¥¯ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤â¶¯¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ü¥³¥Ü¥³¤ÈÅÀ¤ò¼è¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤ÎÁª¼ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐÀï¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¥Ð¥±¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç³øËÜ¤µ¤ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÌò³ä¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ß¤á¤ë¤ó¤À¡©¡¡ÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¡×¤È»î¹çÁ°¤ËÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤À¡£
¡¡ÀÎ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¡¢¼ã¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö²¿¤òÅê¤²¤Æ¤âÂÇ¤¿¤ì¤ë¤è¡×¤È½Ì¤³¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡³øËÜ¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Ë¤ÏËÍ¤ÈÆ±¤¸Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Î¥Í¥ë¥½¥óµÈÂ¼¤¬¤¤¤Æ¡Ê¢¨¤Î¤Á¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿µÈÂ¼Âç»ÖÏº¡Ë¡¢Èà¤Ï³øËÜ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥ÈÌò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë³øËÜ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤º¤ë¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´Éô·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤ÏµÈÂ¼¤Ë¾éÃÌ¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¡Ö·¯¤Ï³øËÜ¤µ¤ó¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ï³øËÜ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤FW¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤â³øËÜ¤µ¤ó¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£µÈÂ¼¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â»×¤¦¤è¡£
¡¡¼Â¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ø¼°Àï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö²¶¤Ë¾å¤²¤í¡×¡Ö²¶¤Ë½Ð¤»¡×¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î¼¹Ãå¿´¤ò´¶¤¸¤¿¤Í¡£º¬¤Ã¤«¤é¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£¤¢¤È¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³øËÜ¤µ¤ó¤È¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢°úÂà¸å¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¤âÂÐÃÌ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·úÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¨¤¿¤·¡¢Âº·É¤Ç¤¤ëÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú³¤³°¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡Û
¡¡ËÍ¤âÄ¹¤¯ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëËÜ³ÊÇÉ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Ê¤¤¤Í¡£»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¥´¥óÃæ»³¡Ê²í»Ë¡Ë¤«¤Ê¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤È·èÄêÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÎ¤È¤¤¤Þ¤È¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢FW¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤äÇ½ÎÏ¤â°Û¤Ê¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¥¹¥¥ë¤âÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤¬¸½Âå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³èÌö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¿ÍFW¤¬¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÃ¯¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï³øËÜ¤µ¤ó¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¡£
¡¡"¤¿¤é¤ì¤Ð"¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤¬³¤³°¥ê¡¼¥°¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¸å¤Ë¤ÏÀ¾¥É¥¤¥Ä¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¹Ô¤¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉÂµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢À¾¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï³øËÜ¤µ¤ó¤È¥¿¥¤¥×¤Î»÷¤Æ¤¤¤ë¥²¥ë¥È¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤¬Âç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤â¤è¤¤¥¯¥í¥¹¤µ¤¨¤¯¤ì¤Ð¡¢À¾¥É¥¤¥Ä¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1984Ç¯¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿³øËÜ¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ú¥ì¤È¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥ª¥Ù¥é¡¼¥È¤¬ÍèÆü¤·¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤À¡£¤Þ¤¿¡¢1977Ç¯¤Î¡Ö¥Ú¥ì¡¦¥µ¥è¥Ê¥é¥²¡¼¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤Ï³øËÜ¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¤½¤ÎÆóÅÙ¤È¤â¡¢ËÍ¤Ï¥Ú¥ì¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥Ú¥ì¤È³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÀÜÅÀ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ú¥ì¤¬³øËÜ¤µ¤ó¤Ë¿Æ¤·¤ß¤äÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£°ÊÁ°¤è¤¯»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ¤³¦ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ³øËÜ¤µ¤ó¤¬²¿ÅÙ¤«»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³øËÜ¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Î¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÂÎ¤Î¶ñ¹ç¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢£±ºÐ°ã¤¤¤ÎËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤¿¤À¼ä¤·¤¤¤è¡£
¡¡¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê16¡Ë¡ä¡ä¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Á°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¡¡¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¤¬´üÂÔ¤¹¤ë²¤½£ÁÈ¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë²¤½£ÁÈ¤ÎÌ¾Á°