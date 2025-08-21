旧制広島二中の原爆による悲劇がコミック化され、注目を集めています。２１日、２度目の増刷が決まりました。



広島市中区の紀伊國屋書店です。被爆・終戦から８０年を機に、関連する絵本や書籍

６０点余りを集め「戦争と平和」コーナーを設けています。



■紀伊國屋書店 広島店 山本紗綾 店長

「戦争関連の書籍の中では一番売れています」





８月発売された「漫画いしぶみ」。この書店では約１００冊を仕入れました。売れ行きは順調だと言います。





■紀伊國屋書店 広島店 山本紗綾 店長「ご年配の方が多いですけど、若い世代の方も購入されています」８０年前、旧制広島二中（今の観音高校）の１年生３２０人あまりが被爆。亡くなるまでに何があったのか。ドキュメンタリー「碑（いしぶみ）」では、遺族を探し出して話を聞き、一人一人の行動や言葉をたどりました。映像は２度制作され、書籍化もされています。そして、２０２５年。コミック版が完成しました。「コミック化」にあたっては「リアリティ」にこだわりました。当時の町並みや生徒たちが飛び込んだ川の幅や深さなど、リサーチや監修を重ねて制作しました。原爆投下の瞬間、生徒たちが点呼を受けていた本川の土手に慰霊碑・いしぶみが建っています。８月６日、ゆかりの人たちが集まり平和を願って祈りました。■紀伊國屋書店 広島店 山本紗綾 店長「後世に伝えつづけるというところで、本がすごく大きい役割を果たすのかなと思っています」犠牲となった生徒たちのことを忘れず、あの悲劇を決して繰り返さない。マンガがつなぐ未来への決意です。（２０２５年８月２１日放送）