旧制広島二中の原爆による悲劇描く 「漫画いしぶみ」が２度目の増刷へ
旧制広島二中の原爆による悲劇がコミック化され、注目を集めています。２１日、２度目の増刷が決まりました。
広島市中区の紀伊國屋書店です。被爆・終戦から８０年を機に、関連する絵本や書籍
６０点余りを集め「戦争と平和」コーナーを設けています。
■紀伊國屋書店 広島店 山本紗綾 店長
「戦争関連の書籍の中では一番売れています」
８月発売された「漫画いしぶみ」。この書店では約１００冊を仕入れました。売れ行きは順調だと言います。
「ご年配の方が多いですけど、若い世代の方も購入されています」
８０年前、旧制広島二中（今の観音高校）の１年生３２０人あまりが被爆。亡くなるまでに何があったのか。ドキュメンタリー「碑（いしぶみ）」では、遺族を探し出して話を聞き、一人一人の行動や言葉をたどりました。映像は２度制作され、書籍化もされています。
そして、２０２５年。コミック版が完成しました。
「コミック化」にあたっては「リアリティ」にこだわりました。当時の町並みや生徒たちが飛び込んだ川の幅や深さなど、リサーチや監修を重ねて制作しました。
原爆投下の瞬間、生徒たちが点呼を受けていた本川の土手に慰霊碑・いしぶみが建っています。８月６日、ゆかりの人たちが集まり平和を願って祈りました。
■紀伊國屋書店 広島店 山本紗綾 店長
「後世に伝えつづけるというところで、本がすごく大きい役割を果たすのかなと思っています」
犠牲となった生徒たちのことを忘れず、あの悲劇を決して繰り返さない。マンガがつなぐ未来への決意です。
（２０２５年８月２１日放送）