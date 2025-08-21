Mrs. GREEN APPLE、新曲「夏の影」の貴重な制作風景を垣間見ることができるRecording Behind the Scenes公開
■8月22日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』で「夏の影」をテレビ初パフォーマンス！
Mrs. GREEN APPLEが最新シングル「夏の影」の“Recording Behind the Scenes”をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。
「夏の影」は、“キリン 午後の紅茶”のCMソングとして書き下ろした楽曲。CMタイアップのオファーを受けて楽曲の制作を始め、アレンジ、リハーサル、レコーディングと幾重もの細やかな過程を重ねていった、
今回公開された約15分の映像では、令和のあらたな“夏うた”が生まれるまでの道のりと、作者・大森元貴（Vo、Gu）が歌に込めた想いを窺い知ることができる。貴重な映像をお見逃しなく。
なお、Mrs. GREEN APPLEは8月22日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』で「夏の影」をテレビ初パフォーマンスする。また、「夏の影」のリリースを記念して、8月31日まで渋谷・MIYASHITA PARKにて『Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK』が開催中。
リリース情報
2025.08.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「夏の影」
