Mrs. GREEN APPLE、新曲「夏の影」の貴重な制作風景を垣間見ることができるRecording Behind the Scenes公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■8月22日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』で「夏の影」をテレビ初パフォーマンス！

Mrs. GREEN APPLEが最新シングル「夏の影」の“Recording Behind the Scenes”をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

「夏の影」は、“キリン 午後の紅茶”のCMソングとして書き下ろした楽曲。CMタイアップのオファーを受けて楽曲の制作を始め、アレンジ、リハーサル、レコーディングと幾重もの細やかな過程を重ねていった、

今回公開された約15分の映像では、令和のあらたな“夏うた”が生まれるまでの道のりと、作者・大森元貴（Vo、Gu）が歌に込めた想いを窺い知ることができる。貴重な映像をお見逃しなく。

なお、Mrs. GREEN APPLEは8月22日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』で「夏の影」をテレビ初パフォーマンスする。また、「夏の影」のリリースを記念して、8月31日まで渋谷・MIYASHITA PARKにて『Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK』が開催中。

リリース情報

2025.08.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夏の影」

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com