　21日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比40円安の4万2570円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2610.17円に対しては40.17円安。出来高は1532枚となっている。

　TOPIX先物期近は3082ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.95ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42570　　　　　 -40　　　　1532
日経225mini 　　　　　　 42565　　　　　 -50　　　 28842
TOPIX先物 　　　　　　　　3082　　　　　-1.5　　　　2258
JPX日経400先物　　　　　 27750　　　　　　-5　　　　　72
グロース指数先物　　　　　 783　　　　　　+0　　　　　36
東証REIT指数先物　　売買不成立

