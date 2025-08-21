日経225先物：21日19時＝40円安、4万2570円
21日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比40円安の4万2570円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2610.17円に対しては40.17円安。出来高は1532枚となっている。
TOPIX先物期近は3082ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.95ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42570 -40 1532
日経225mini 42565 -50 28842
TOPIX先物 3082 -1.5 2258
JPX日経400先物 27750 -5 72
グロース指数先物 783 +0 36
東証REIT指数先物 売買不成立
