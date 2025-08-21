アランマーレ山形、ヒュンメルとサプライヤー契約を締結！ 10周年記念の新ユニフォームで新シーズンへ

大同生命SV.LEAGUE WOMENの（SVリーグ女子）のアランマーレ山形が19日、スポーツブランドのhummel（ヒュンメル）と新たにサプライヤー契約を締結したことを発表した。

ヒュンメルにとっては、男子の大阪ブルテオンに続く2チーム目のSVVリーグチームサポートとなる。

そのヒュンメルが手掛ける新ユニフォームは、クラブ創設10周年を記念し、10本のラインがデザインされているのが特徴だ。

クラブ名のアランマーレは、イタリア語の「arancia（オレンジ）」と「mare（海）」を組み合わせた造語。その名の通り、コーポレートカラーのオレンジをベースに、ネイビーで切り取られた半円で水の流れと日本海の波が表現されている。

胸部分にはチーム立ち上げ時から親しまれてきた「Aranmare」のロゴが配置され、背番号の中には今シーズン新たに設定されたチームエンブレムが入れ込まれた、今シーズン限定の特別なデザインとなっている。

また、ヒュンメルは同時にハンドボールのリーグHに所属するアランマーレ富山とも契約。ユニフォームコンセプトはA山形と共通で、同じコンセプトで複数競技のユニフォームの対応をするのは、日本のトップカテゴリーでは初めてということだ。

両クラブは、従業員の約7割が女性で、女性の活躍を支える株式会社プレステージ・インターナショナルが運営している。『地域と共に成長し、女性応援のシンボルとなる』というチームコンセプトは、創部以来の変わらぬ指針だ。

この理念は、ヒュンメルの「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」というビジョン、そして女子アスリートの強化を推進する取り組みと強く共鳴する。

株式会社エスエスケイでヒュンメル事業部部長を務める南剛氏は、「ヒュンメルにとって、女子バレーボールのトップクラブの位置づけになるアランマーレとは、競技の普及や地域活動、女性支援についても協働していきたい」と語り、ピッチ内外での連携に期待を寄せている。

アランマーレ事業部の米田ディレクターも「10周年という節目を迎えたアランマーレは、この先の10年を切り拓くための大きな挑戦の年です。ヒュンメルと共に、地域の皆さまに愛され、女性スポーツの新たな可能性を示す存在を目指してまいります」と決意を新たにした。

新たなユニフォームをまとったA山形は、10月11日に行われるホームゲーム、Astemoリヴァーレ茨城戦で新シーズンの幕を開ける。新たなパートナーと共に、コート上で躍動する選手たちの姿に注目だ。