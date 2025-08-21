奥能登で突如、大量のカニが出没という話題です。8月上旬に住民の方から情報を頂き取材を進めると、見えてきたのは震災を乗り越えた尊い生命の営みでした。

日照り続きだった能登に久しぶりの雨が降った8月8日。石川県珠洲市の視聴者から「道路に大量のカニが歩いている」という情報が寄せられました。

翌日、目撃現場の珠洲市三崎町を訪れると、用水路や木陰に数匹の小さなカニを確認できたものの、大量に歩く姿はありません。

近くに住む珠洲焼作家の坂本市郎さんも、大量のカニを目撃した1人です。

珠洲焼作家 坂本市郎さん「この間の大雨の時ね、凄かったね。あんなに一斉に出てくるのは珍しいですね。」

大量のカニが出現した理由とは？

この大量出現の謎を解き明かすため、能登町にある「のと海洋ふれあいセンター」を訪れました。ちょうど「アカテガニ」の観察教室が開かれており、主任技師の荒川裕亮さんが珠洲市で目撃されたカニと同じ種類だと教えてくれました。

のと海洋ふれあいセンター 荒川裕亮 主任技師「基本的にアカテガニは夏になると子供を放しに海へ移動するんですが、その行動が見られたのかなと思います。雨が降ると移動しやすい特徴があるので、雨が降って沢山移動が見られたのかなと思います」

もともと能登に数多く生息しているという「アカテガニ」。普段は海の近くの森などで落ち葉や昆虫などをエサにしていますが、7月から9月にかけての日没後、母ガニは未成長のカニの赤ちゃん＝幼生（ようせい）を海に放つため、お腹に抱えたまま移動する習性があるということです。

珠洲市で目撃されたのは、母ガニが海へ向かっていた途中ではと推測されます。

命をつなぐ神秘的な瞬間

この日、能登町の九十九湾では、およそ20人の親子が参加して、「アカテガニ」の幼生が海に放たれる「放仔（ほうし）」の観察会が行われました。

子供たち「めちゃくちゃ痛いです」

海辺の遊歩道に着くと、子供たちはハサミに手を挟まれ悪戦苦闘しながらも、熱心に観察を続けます。

辺りが暗くなってくると、母ガニがゆっくりと海辺へ。体を震わせながら、幼生を海に放ちます。

参加者「一瞬だったんですけど、ブーってめっちゃ震えてて感動しました」

のと海洋ふれあいセンター 荒川裕亮 主任技師「震災があって、出来なかった事もありますが、実際にこうやってアカテガニの観察会が出来て安心しています。（アカテガニの）数がどうなったか、わからない部分もありますが、今回も子どもたちが捕まえてくれて沢山いるんだなと確認できて、すごく安心しています。」

小さな生き物たちにも被害が及んだであろう能登半島地震。住み慣れた地で命をつないでいくアカテガニの姿に、復興への思いが重なります。

アカテガニが幼生を海に放つ「放仔」の活動は9月中旬頃まで大潮の時期に活発になるそうです。静かに見守ってあげてください。