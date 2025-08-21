職場を社員の目線でリノベーションすることで、生産性を高めようとする企業があります。社員自らがアイデアを出し合いながら作ったオフィスのこだわりとは。その効果を取材しました。

居場所の間づくりプロジェクトメンバー・東出将親さん「事務所が30年以上経っていたので、結構ボロボロだったので、今回リノベーションした」「一番こだわったのは、壁を取っ払ったということです。全然違うのはコミュニケーションです。何かあったとしてもすぐに行って話ができる」

部屋の間仕切りに使うパーテーションの製造や販売で事業を拡大する石川県小松市のコマニー。

コンセプトは「自分らしく居られる間」

得意分野でコマニーが新たに取り組んだのは、自社の快適な職場環境づくりです。

2024年12月にプロジェクトを立ち上げ、21日、リノベーションを終えた本社工場のお披露目会が開かれました。

今回のリノベーションで目指したのは、自分らしく居られる間（ま）「居間所（いましょ）」です。

コマニー・塚本健太代表取締役社長執行役員「社員が幸せだとパフォーマンスをものすごく発揮するので当社の理念である幸せ、社員の幸せをどう実現するかを一番においてリノベーションした」

居場所の間づくりプロジェクトメンバー・曽原奎祐さん「開放的なスペースだがここはどういう場所？」「ここは社員が昼休憩をとったり、簡易的なミーティングができる場所になっている」

このリフレッシュスペースの隣には、WEB会議ができる個室やひと席ずつデスクが区切られた部屋も。

居場所の間づくりプロジェクトメンバー・曽原奎祐さん「自分で働く場所を選べるのがすごく大事なのかなと、いろいろな働き方に対応できるようなエリアを作った」

食堂廃止の代わりにアプリで弁当注文が可能に

さらには食へのこだわりも。

閉鎖した食堂の代わりに、弁当の注文はスマホアプリで受け付けるほか、月に1回程度は、カレーなど温かい食べ物を提供する機会も設けるということです。

得意分野を生かした社員ファーストの社屋。

会社全体の活性化にも期待がかかります。

社員「印象が変わって、会社に早く行きたくなった。他部署や同僚とコミュニケーションをとれる機会が多くなったので、それが業務に繋がっている」

コマニー・塚本健太代表取締役社長執行役員「リノベーションでお金をたくさんかけなくても、社員とともに間づくりをすれば、社員は輝くし、成果を上げるし、幸せになるというモデルを作っていけたら」