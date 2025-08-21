２０日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、「女子中高生の人気芸人ランキング、時は令和七年さすがにＮＯＮ ＳＴＹＬＥもうランク外説」の検証が行われた。２０１４年、１７年、１９年、２１年、２２年に過去５回調査が行われた、女子中高生の人気芸人ランキング。

１４年１位のノンスタはここまで常にベスト５入りし、今回またも５位を堅守。同時にベスト１０入りを守ってきたダウンタウンは今回１３位、陣内智則も１８位となり、１１年間ベスト１０入りはノンスタだけになった紹介された。

一方で９位千鳥、８位かまいたちを上回り、７位に唯一の女性コンビとしてガンバレルーヤが入った。

２位ジャルジャル、４位レインボーなどが躍進し、ＹｏｕＴｕｂｅなどが強いコンビが上位躍進したとされたが、ガンバレルーヤに関しては「世界の果てまでイッテＱ！」での活躍が要因との分析も紹介された。

過去全６回調査で、女性芸人がベスト１０入りしたのは日本エレキテル連合（１４年・２位）、ブルゾンちえみ（１７年・３位）、横澤夏子（１７年・８位）の３組だけだった。最近３回のベスト１０は全て男性コンビだった。

ネットでも「ガンバレルーヤ意外すぎるわ」「千鳥かまいたちよりガンバレルーヤ！すご！」「入るの？」「千鳥かまいたちの上にガンバレルーヤが来る時代」「ガンバレルーヤって こんな上なん？」「イッテＱ強いな」と反応する投稿が集まった。