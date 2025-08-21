バスケ日本代表・テーブス海選手がサプライズ登場！中学校で部活指導「夏休みの中で一番濃い思い出に」 高松市
B1 アルバルク東京／テーブス海 選手
高松市の中学校に21日、バスケットボール日本代表の選手がサプライズで登場し、部活動を指導しました。
高松市の中学校に登場したのは、B1リーグ・アルバルク東京所属で日本代表としてパリオリンピックに出場したテーブス海選手です。
アディダスジャパンが企画するサプライズイベント、「夢の部活体験」の一環で行われました。
21日の練習は、テーブス選手が部員34人のために考えた特別メニューです。
コートに立っている選手全員がシュートを狙えるようにと、いろんなバリエーションのシュート練習を行いました。
その後は試合形式の練習です。テーブス選手は華麗なプレーをみせていました。
練習後、テーブス選手は日々の心構えについて語りました。
（B1 アルバルク東京／テーブス海 選手）
「きのうよりもちょっとだけ、そういうちょっとした成長っていうのを大切にしてほしい」
（部員）
「正面来て、『あ、テーブス選手や』ってなった時、うそなんかな、どっきりなんかなみたいな」
「夏休みの中で一番濃い思い出になりました。自慢します」
（イベントに応募した部員）
「尊敬する選手だったので、こうやって実際に近い距離で練習を一緒にしたり、話をさせていただいたりして、すごいいい経験になりました」
（B1 アルバルク東京／テーブス海 選手）
「僕も実は中学校の時に何人かプロの選手と触れ合う機会があって、子どもたちのプラスな経験になれたらなと思って、きょう来たのでそういった声が聞けてうれしいです」