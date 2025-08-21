元ガールズ・アラウドのメンバーとして知られるシェリル・コール（４２）が新たなキャリアの転機を迎えているようだ。昨年、同グループのツアーを終えた後、元恋人のリアム・ペインがアルゼンチンのホテルから転落し３１歳の若さで死去、それ以来表立った活動をしてこなかったシェリルだが、今回スキンケアブランド、ニベアの新キャンペーンに登場した。



【写真】在りし日の元恋人とのほほえましい２ショット

リアムとの間にできた８歳の息子ベア君がいるシェリルは１８日にインスタグラムに動画を投稿、堂々とした佇まいで撮影現場に入り、新聞で一部顔を隠した姿で着席、その新聞の見出しには２００９年のヒット曲『ファイト・フォー・ディス・ラヴ』の歌詞と「２０２５年８月」という」日付が掲載されている。



一方ニベアＵＫの同動画には「これはまさに私たちのお気に入り（Ｙｏｕ ａｒｅ ｒｉｇｈｔ ｕｐ ｏｕｒ ｓｔｒｅｅｔ）午前９時。スキンケアの新時代。誰が私たちに加わるか、お分かりですか？」とキャプションが添えられ、『Ｘファクター』の審査員を務めていた時代のシェリルの代表的な台詞「Ｙｏｕ ａｒｅ ｒｉｇｈｔ ｕｐ ｍｙ ｓｔｒｅｅｔ！」が引用されている。



また動画の本編ではシェリルが車から降りてトレンチコートと髪を整える様子が描かれ、本人のトライバル風のハンドタトゥーのクローズアップシーンも含まれている。



そんなシェリルは先月、『ザ・ヴォイス』第１４弾に友人兼コラボレーターのウィル・アイ・アムと審査員を務める見込みと報じられていたところだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）