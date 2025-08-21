キムチ好き必見♪グルメなキムチ専門店を小倉優子が紹介「大のお気に入り」「見ているだけでも楽しい」

ご飯のお供としても、お酒のアテとしても人気のキムチ。発酵食品ということもあり、腸内環境の改善など、健康効果にも注目が寄せられています。小倉優子さんが、そんなキムチを購入する際のお気に入りのショップを教えてくれました♪

小倉さんが自身のInstagramで「キムチが好きな母におすそ分けしました」と紹介してくれたのがこちら。

■キムチの専門ブランド『福耳キムチ』

板前歴16年の職人が手がける、本格発酵キムチの専門ブランド『福耳キムチ』。保存料や余計な添加物は使用せず、国産のふじりんご・いりこ・鰹節・アミエビなどで、豊かな風味を持つキムチを作り出しています。

商品はオンラインショップにて購入可能。その他、東京・神奈川・埼玉などで期間限定ショップを出店していることもあるので、公式Instagramの情報をチェックしてみてくださいね！

10種類以上のキムチが販売されており、小倉さんは「色々な種類のキムチがあって、見ているだけでも楽しいんです！」と、たこキムチ・いかキムチ・クリームチーズキムチの3種類の写真を載せていました。

■小倉さんのおすすめは？

福耳キムチ / クリームチーズキムチ 税込880円（公式サイトへ）

その中でも、小倉さんは「私は『クリームチーズ × キムチ』の組み合わせが大のお気に入りです」とこちらの商品をイチオシ。

なめらかなクリームチーズと、収穫したその日に手むきで加工する大粒の生カシューナッツを合わせたキムチで、クリームチーズがとろけたあとのナッツのザクザク感と甘じょっぱさがクセになる一品。ビールはもちろんワインにも合うのだそう！

たくさんの種類の中からお気に入りを見つけるのはとても楽しそうです。

