BOYNEXTDOOR、MV共演の板垣李光人に“大嫉妬” ショーケースで絶叫「ヤキモチもやきました」「心が痛いですよ！」
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが21日、都内で行われた日本2ndシングル「BOYLIFE」発売記念ショーケースを開催。ミュージックビデオ（MV）で共演した板垣李光人との思い出を語った。
【写真】接近ショット！顔を近づけるJAEHYUN＆LEEHAN
今作のタイトル曲は、日本オリジナル曲「Count To Love」。JAEHYUNは「ユニークで力強いリズムがすてきな曲です」と紹介。MVについて、RIWOOは「恋愛リアリティーショーのような内容で、僕たちがMCになってカップルを応援しました。演技も楽しかったです」と振り返った。
MVには、板垣が出演。WOONHAKは「休憩時間に一緒に話しました。僕たちは日本語、李光人さんは韓国語を話してくれました！本当に優しいです。僕たちのお兄さんです！」と絆を深めたと明かした。一方、JAEHYUNは「お兄さんじゃないです、李光人ちゃ〜ん！」と叫んで場を和ませ、「僕たちのコンサートにも来てくれました」と声を弾ませた。
さらに、WOONHAKは「MVに関して、みなさんが書き込みをたくさんしてくれました。『李光人さん、かっこいい』っていう声がうれしい反面、ちょっとヤキモチもやきました。実際にかっこいいから認めます」とさびしげにうなずいた。一方、JAEHYUNは「認めますけど、だめですよ！」と絶叫し、「僕も（板垣がかっこいいことは）わかる！でも、だめですよ！心が痛いですよ！」と日本語で嫉妬心をあらわにしていた。その後、ONEDOORから「かっこいい！」と言われると、マイクを外して本気で喜んでいた。
ショーケースでは「I Feel Good（Japanese Ver.）」「Nice Guy（Japanese Ver.）」「Count To Love」をパフォーマンスしたほか、Q＆Aコーナー「なんでも聞いてください。隣のQ＆A」、日本オリジナル曲「ONEDOORと一緒にダンスチャレンジ！」などの企画を行った。
BOYNEXTDOORは、HYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZ ENTERTAINMENT所属のTAESAN（テサン）、SUNGHO（ソンホ）、JAEHYUN（ジェヒョン）、LEEHAN（イハン）、RIWOO（リウ）、WOONHAK（ウンハク）による6人組。グループ名は「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていく。2023年5月30日に1stシングル「WHO!」でデビュー。24年7月10日には日本1stシングル「AND,」で日本デビューを果たした。
