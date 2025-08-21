8月22日金曜と23日土曜の2日間、大阪・関西万博の会場で県が主催するイベント「WORLD YOSAKOI DAY」が開かれます。そこで、万博に出展する県内の商品やそこに込められた思いを紹介しています。

今回は地域を元気にしたいと 思いを込めた土佐町の絶品ご飯のお供です。



300年以上の歴史がある県内の「街路市」。季節の野菜や加工品など多種多様なものが並びます。この街路市が8月22日・23日の2日間、大阪・関西万博の会場に出現。「WORLD YOSAKOI DAY」と題し、高知市の日曜市の出店者のほか、県内すべての34市町村が参加して各地の特産品が集結します。





■高橋生アナウンサー「土佐町西石原にやってきました。山もあり川もあり自然豊かなこの町で生まれたのが山の辣油です」山の辣油を作っているのが「株式会社いしはらキッチン」。代表の中町小以登さんが出迎えてくれました。石原を元気にしたい！と集落活動センター「いしはらの里」の活動から生まれた会社です。2年前、法人化したのをきっかけに、使われていなかった保育園を改修して事務所を構えました。300人足らずの西石原地区ですが、製造やラベル貼りに11人の雇用が生まれるなど地域に根差した商品づくりを行っています。そんな、いしはらキッチンの主力商品が「山の辣油イタドリカツオ」です 。■いしはらキッチン・中町さん「高知県のカツオとタマネギ・ネギ・ショウガ・ニンニクなどの香味野菜がたっぷり入っている。嶺北で採れた山菜イタドリが入っている。辛くてでもうまい！食べるおかず辣油。高知らしさ満載という感じ」「高知家のうまいもの大賞2022」では高知家賞に輝くなど美味しさはお墨付きです！■髙橋アナ「食材のこだわりは？」■中町さん「ニンニク・タマネギは地元土佐町の農家さんが、いしはらキッチンの取り組みを聞いて、自分たちの野菜を使ってほしいということでわざわざ無農薬の美味しい野菜を作ってくださっているのが特徴ですし、ありがたいなと思っている」「山の辣油」は全部で4種類。「しょうがカツオ」は冷ややっこにぴったりです！やりとりの様子「ショウガが爽やか」そして！茹でた中華麺に「山の辣油」と甘酢をかけていただく油そばも！■髙橋アナ「辛い！爽やか。辛味もあるけど甘酢をかけることでさっぱり。相性がいい！一度食べると病みつきになること間違いなしです！」アレンジのきく「山の辣油」は絶品でした！■中町さん「私たち『いしはらキッチン』は、集落活動センターいしはらの里という拠点の中から地域を元気にしたい、良くしたい発展させたいという気持ちを持って生まれてきた団体なので、先輩方の意志を継いで私たちも地域を知っていただきたい、元気になってほしい。全国の皆さんにこの土地に来ていただきたい、そういう思いを持って作っていますので、ぜひ万博で『山の辣油』を知っていただいてこの地域を知っていただければなと思っている」WORLD YOSAKOI DAYは22日・23日の2日間。地域への思いが詰まった「山の辣油」が多くの人の元へ届きますように。