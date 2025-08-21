¡ÚRISE¡Û½÷»Ò¥ß¥Ë¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ÎµÜËÜ¡¡ÎÞ¤ÎÀÀ¤¤¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Ä¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖRISE¡×¤Ï21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç10·î19Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤Î¡ÖRISE192¡×¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥ÉÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ë¥Õ¥é¥¤µé¡Ê49¥¥í°Ê²¼¡Ë¤ÇÂè4ÂåRISE¡¡QUEEN¥ß¥Ë¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦µÜËÜ²ê°Í¡Ê27¡áKRAZY¡¡BEE¡Ë¤ÈWBKF¥¢¥¸¥¢½÷»Ò¥ß¥Ë¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥³¡¦¥æ¥Ê¡Ê25¡á´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡µÜËÜ¤Ï2019Ç¯Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¥·¥Ë¥¢¤ÎÉô¥Ð¥ó¥¿¥àµéÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢2023Ç¯5·î¤Ë»³ËÜÈþÍ«¤ò¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¢¤±¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£5·î¡¢¾®ÎÓ°¦ÍýÆà¤ò±äÄ¹Àï¤ÇÇË¤ê¡¢6Àï6¾¡¤ÈÌµÇÔ¤Ç²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë²ñ¸«¤·¤¿µÜËÜ¤Ï¡Ö¥³¡¦¥æ¥Ê¤ÈÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ä²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢RISE¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤ÈÀï¤Ã¤Æ¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ÖÀèÆü¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀèÇÚ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò½ª¤¨¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¤ò¤¿¤á¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀèÇÚ¤È¤Ï2Æü¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î»î¹ç¸å¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ìµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Î¤¿¤á³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢8Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÂÌÐÍø¤µ¤ó¤À¡£µÜËÜ¤Ï¹â¹»¤¬»°½Å¸©¤Ç¡¢¿ÀÂ¤µ¤ó¤Ï°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Åìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤âÂç³Ø¤Ï°ã¤Ã¤¿¤¬Í§¿Í¤òÄÌ¤·¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤«¤é»î¹ç¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤âµã¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËèÆüÌë¤È¤«¶õ¤ò¸«¤ë¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤¤¤¿¤ê¡¢¿´¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ï¡ÖMMA¤È¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ÷Î¥¤¬°ã¤¦Ãæ¤Ç¤É¤¦¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤Èµ÷Î¥¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¤¡£¥¥Ã¥¯¤È¤Ï°ã¤¦MMAÆÃÍ¤Îµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤âMMA¤ÎÁª¼ê¤È¥¹¥Ñ¡¼¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüº¢¡¢MMA¤ÎÁª¼ê¤ÈÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÇÂÐ±þ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡5·î¤Ë²¦¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ½éÀï¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»î¹ç¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç´üÂÔÃÍ¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ»î¹ç¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£»ä¤â¤½¤³¤Ï»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¯¡¢²óÉü¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¿°¤¬ÀÚ¤ì¤Æ9¿ËË¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÂ¤¬¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤¬¸ú¤¤¤ÆÄË¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢·ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤ÆÎ¾Â¤¬¼ð¤ì¤Æ1¥«·î¤ÏÊâ¤¯¤Î¤âÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÆâÂÜ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÎý½¬¤Ç¥¤¥ó¥í¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤·¤¤ì¤º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¤â»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£º¸±¦ÂÐ¾Î¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÝ¤·¤¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£KO¤ÇÅ·¹ñ¤ÎÀèÇÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£