Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù²»³Ú¤ÏµíÈø·ûÊå¤¬Ã´Åö¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ºî¶Ê¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¡ÊÂçºåÀ©ºî¡ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î²»³Ú¤òµíÈø·ûÊå¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤âÌµ¤¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÊª¸ì¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢Âå¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤ÀÉ×ÉØ¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤òÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥È¥¤ÎÉ×¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡µíÈø¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ·àÈ¼¤òÃ´Åö¡£°Ê¹ß¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»³ÅÄ¾°»Ò´ÆÆÄ¤äÅòÀõÀ¯ÌÀ´ÆÆÄ¡¢²ÅÄ½¤°ì´ÆÆÄ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¡¢¼Â¼ÌºîÉÊ¤Î·àÈ¼ ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶áºî¤È¤·¤Æ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥Á¡£―ÃÏ µå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ―¡Ù¡¢NHKÆÃ½¸¥¢¥Ë¥á¡Øcocoon～¤¢¤ë²Æ¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤è¤ê～¡Ù¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ ÊÓ¡Ù¤Î·àÈ¼²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¤Ï¡¢¡ÖµíÈø¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤¬¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ò³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¡¢Ä¹¤¯¶Á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡üµíÈø·ûÊå¡Ê²»³Ú¡Ë¤Ð¤±¤Ð¤±¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹µíÈø·ûÊå¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤Î¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤¬¡Ö²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Êª¸ì¤Î²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾®¤µ¤¯Á¡ºÙ¤Ç¡¢¤Ç¤â°¦¤ª¤·¤¤¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¡¹¡£¶Ä¡¹¤·¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢²Ú¡¹¤·¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢Ýµ¡¹¤È¤â¤·¤Ê¤¤²»³Ú¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤â¸ª¤ÎÎÏ¤ÎÈ´¤±¤ëÀë¸À¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ºî¶Ê¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À§Èó°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¡ÊÀ©ºîÅý³ç¡ËµíÈø¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ë²»³Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î±ÇÁü¤Ë²»³Ú¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤Ë¡¢°µ ÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤Ê²»¤ä¼Á´¶¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´¶¾ð¤Î¤æ¤é¤®¤ò¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢À¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë²»³Ú¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢µíÈø¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¾¾¹¾¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¾¾¹¾Âç¶¶¡¢¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¡¢·î¾È»û¡¢Æ¶¸÷»û¡¢¼µÆ»¸Ð¤ÎÍ¼Æü¡Ä¡Ä¤È¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²»¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²»¤ä¥Î¥¤¥º¤â¡¢·àÈ¼¤Î²»³Ú¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤Æ»È¤ï¤ì¡¢¾¾¹¾¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µíÈø¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤¬¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ò³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¡¢Ä¹¤¯¶Á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
