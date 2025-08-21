アット3の弟分 航続距離は420km

BYDは来月、英国で新型クロスオーバー『アット2（Atto 2）』を発売する予定だ。価格は3万850ポンド（約610万円）からとなる。

【画像】全長4.31mの電動クロスオーバー【BYDアット2を詳しく見る】 全28枚

既存のドルフィンとアット3の中間に位置するモデルで、競争の激しい電動クロスオーバーセグメントでの足場固めとする狙いだ。



BYDアット2 BYD

価格帯は、ジープ・アベンジャーやヒョンデ・コナ・エレクトリックなどと同じだ。しかし、BYDはプレミアムな製品として位置付け、スマート＃1やボルボEX30などのやや高価なモデルをライバルとしている。

そのため、標準装備を充実させ、エントリーグレードの『ブースト』では、17インチアルミホイール、12.8インチ回転式タッチスクリーン（アット3と同仕様）、ワイヤレスのスマートフォン充電器、8スピーカーのオーディオシステム、および外部機器への電力供給（V2L）機能を備えている。BYDによると、V2L機能で芝刈り機など作動させることができるという。また、ヒートポンプも搭載されている。

ブーストグレードでは、最高出力176psのフロントモーターと51.1kWhのバッテリーを搭載し、航続距離は約345kmとされる。

上位の『コンフォート』グレードは今年後半に英国で発売予定だ。価格は3万4950ポンド（約690万円）で、15.6インチタッチスクリーンと高級感のある内装材を採用する。64.8kWhの大型バッテリーを搭載し、最大420kmの航続距離を実現。フロントモーターの出力も204psに強化される。

ブーストグレードは最大82kWの充電に対応し、バッテリーを30％から80％まで30分で充電可能だ。コンフォートグレードでは充電速度が155kWに向上し、前述の充電時間は21分に短縮される。

両グレードとも、0-100km/h加速タイムは7.9秒、最高速度は160km/hとされている。

ボディはアット3よりも小型で、全長4.31m、全幅1.83m、全高1.68m。乗車定員は5人で、400Lのトランクスペースを備えている。

さらに、バッテリーはセル・トゥ・ボディ構造で車両と一体化しているため、シャシー剛性も高いという。