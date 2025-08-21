モデルの笠井海夏子さんが自身のインスタグラムを更新。

愛車「ハーレーダビッドソン」との２ショットを公開しました。



【写真を見る】【 笠井海夏子 】 愛車「ハーレーダビッドソン」と 笑顔で２ショット ファン反響 「ルンルン気分で めちゃ最高ですね！」





笠井海夏子さんは「ナチュラルはちょっとやばい人です」と冗談めかして綴ると、動画をアップ。



投稿された画像では、笠井海夏子さんが、愛車のバイクの側で、笑顔で様々なポーズを取る姿が見て取れます。







この投稿にファンからは「愛車で ルンルン気分で めちゃ最高ですね！オシャレ」・「ハーレー、海夏子さん、カッコ良いですね」・「楽しそう」などの反響が寄せられています。







この前日、笠井海夏子さんは「昨日は819の日だったからバイク乗ってきたど」「久々に峠 走ったら、怖かったぁ」と、ツーリングに出かけたことを明かしていました。







笠井海夏子さんは、愛車「ハーレーダビッドソン」を洗車する様子など、日々、バイクライフをＳＮＳに投稿。







４月４日の投稿では「FTRの時は可愛いさもある感じでバイク乗りたい思ってたけど、ハーレー乗り始めてから、かっこよく乗りたい欲がすごい出てきてしまった笑！そして FTRの時とは違う、なんていうか、強いボスが守ってくれているような無敵な感じ（笑）アメリカン乗ってる人、そう言う感覚ある人いるかな？あったかくなってきたから遠出したいなぁ」と、その思いを綴っていました。







【担当：芸能情報ステーション】