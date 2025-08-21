松井愛莉、美脚輝くハーフパンツ姿披露「透明感すごい」「色白で綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の松井愛莉が21日、自身のInstagramを更新。ハーフパンツ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】松井愛莉、美脚スラリのハーフパンツ姿
松井は「夏のお出かけにぴったりな可愛いすぎるアイテム達」とつづり、「プラダ」のアイテムを合わせたコーディネートを披露。ハーフパンツ姿でビーチに佇み、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「色白で綺麗」「脚が長くて細い！」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
