元K-１世界王者でタレントの魔裟斗さんの妻で、俳優・タレントの矢沢心さんが自身のインスタグラムを更新。子どもたちと共にディズニーシーで過ごした夏休みの様子を公開しました。



【写真を見る】【 矢沢心 】 「子育ても全力です」ディズニーシーでの家族時間 「息子を抱っこできるのもカウントダウン」 母の複雑な思い告白





矢沢さんは、「Live行って 海行って ディズニーシー行って 子どもたちと楽しむ夏休みがもうすぐ終わる」とコメント。特に息子については「全てのアトラクションに乗れるようになった」と成長を喜び、「絶叫系をマスター タワーオブテラーも余裕です」と報告しています。







娘たちも絶叫系が大好きとのことで、自身は得意ではないものの「子どもたちと一緒に乗る感じ」と積極的に参加。「一緒に楽しめる内は全力で楽しむしかないね 子育ても全力です」と子育てへの思いを綴っています。







また、息子を抱っこできる時間も限られていることを実感し、「息子を抱っこできるのもカウントダウン 【高い高い】持ち上げてみると息子が大きくなりあまり上がらなかった 抱っこできるイマを噛みしめる」と子どもの成長に対する複雑な思いも吐露しました。







さらに矢沢さんはディズニーシーでのポップコーンにハマっていることを明かし、「カレー味とブラックペッパー味 ソルト味ガーリックシュリンプ味が好き」と、自身のお気に入りを紹介。次回は「しょうゆバター味と麻辣味を買いたいな」とも述べています。







投稿の最後には、「たくさん歩き回った1日でした」と締めくくり、充実した家族の時間を過ごした様子をファンに伝えました。







この投稿に、「良い思い出作りになりましたね」「親子揃って満喫出来て何よりです」「抱っこできる年齢淋しくもあり。子育てが楽になり、お出かけする所も増えますよね。」などの声が寄せられています。







【 矢沢心さん プロフィール 】

生年月日：1981/03/16

血液型：A 型

出身地：東京都

趣味：料理、音楽鑑賞、動物好き

資格：NPO日本食育インストラクターPrimary 動物保護者会化検定基礎級 ペット介護士 ペットセラピスト

身長: 160cm

【担当：芸能情報ステーション】