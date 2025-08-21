ÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¤Ç70ÂåÃËÀ¤¬Ç®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ìÉÂ±¡¤Ç»àË´³ÎÇ§¡¡Èªºî¶ÈÃæ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤«
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å2»þÁ°¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¤Ç¡Ö70Âå¤ÎÃËÀ¡¢°Õ¼±¸ÆµÛ¤Ê¤·¡£ÈªÆâ¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÃËÀ¤ÎºÊ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÈªºî¶ÈÃæ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢ÌÐ¸¶»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬37¡î¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòº×,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
½»Âð,
¹©¾ì,
À¸²Ö