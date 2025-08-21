¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¸á¸å2»þÁ°¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¤Ç¡Ö70Âå¤ÎÃËÀ­¡¢°Õ¼±¸ÆµÛ¤Ê¤·¡£ÈªÆâ¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÃËÀ­¤ÎºÊ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÈªºî¶ÈÃæ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¡¢ÌÐ¸¶»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬37¡î¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£