【モデルプレス＝2025/08/21】女優の中田クルミが21日、自身のInstagramを更新。ピラティス中の動画を公開し、反響が寄せられている。

【写真】中田クルミ、美くびれ披露のピラティスウェア

◆中田クルミ、ピラティス動画公開


「ピラティス再開したよ」とつづり、ピラティス中の動画を公開した中田。引き締まったウエストや脚が際立つウェア姿で美しいボディラインを披露していた。

この投稿にファンからは「美しすぎる」「綺麗なライン」「見習いたいです」「スタイル抜群ですね」「努力が素晴らしい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

