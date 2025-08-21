市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

あす22日からの天気のポイントです。

小野：

金沢では、あす22日から4日連続の猛暑日の見込みです。そのあと26日・火曜日、27日・水曜日は、久しぶりの雨の予報です。



気象台の週間予報です。

小野：

晴れマークは25日・月曜日まで。そのあとは、北日本を進む低気圧などの影響で、石川県内では一時、雨が降る予想です。





市川：久しぶりの雨ですね。

小野：

金沢では、約2週間ぶりとなります。そして、気温に注意が必要です。20日の段階では、猛暑日は23日・土曜日、24日・日曜日だけの予報でしたが、あす22日から25日・月曜日までの4日連続に変わりました。気象台からは「熱中症や農作物の管理に気を付けてほしい」という情報が出されています。



きょう21日に気象台から発表された1か月予報です。

小野：

9月19日までの傾向です。気温は、この先も平年より高い状態が続くでしょう。。雨量は1か月を平均するとほぼ平年並み、日照時間は多いでしょう。



市川：

雨量はほぼ平年並みですが、台風や秋雨の時期ですから注意は必要ですね。