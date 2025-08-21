東北芸術工科大学で２０日、文化財の保存を目的とした研修会が開かれました。保存に使われたのは、私たちに身近な、あるものです。

【写真を見る】意外なもので文化財をコーティングし保存！大学の研究ノウハウを共有 世界的に注目の技法とは（山形）

熱風を当てられ、きらきらと光る鉄の塊。こちらは、新潟県で出土した江戸末期の蒸気船の一部です。

きのう東北芸術工科大学で行われたのは、出土した文化財の保存を目的とした研修会。参加したのは、文化財の管理を担当する仙台市の職員です。

芸工大と仙台市は去年から文化財の保存に関する協定を結んでいて、大学の研究ノウハウが共有されています。

今回研修で行われたのは「トレハロース含浸処理法」。

芸工大の伊藤幸司教授が第一人者として開発・改良に取り組んでいる手法で、世界的に注目されている保存法です。

東北芸術工科大学 伊藤幸司 教授「まず、処理期間が短い。環境に優しい。有機溶剤など、化学物質を使わないということです」

■処理で使われたトレハロースとは

大塚美咲アナウンサー「今回の処理で使われた、このトレハロース、実は食品などにも使われているもので、食べてみますと、ほんのり甘いんです」

トレハロースは天然の糖質で、熱で溶けて、冷やすと固まります。文化財をコーティングすると湿気を吸い込みにくく、錆びを抑える効果があるそうです。

文化財の保存処理には専門的な機械や薬剤が必要なためこれまで仙台市は専門の業者に委託していましたが、この方法なら職員が処理できるようになります。

仙台市の担当職員「コストの面、収蔵の環境のところで、（出土品を）最適な状況にできていないところもあった。実際に買える材料でやっているので習得できるようにしたい」

大学の研究ノウハウを共有する研修会は今後も開かれるということで、文化財を保護する取り組みとして注目されそうです。