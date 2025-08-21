硬式野球部内の暴力行為を巡り、影響が広がっている広島県の広陵高校は、中井哲之監督の交代を発表しました。



■街の声（２０代男性）

「少し遅いかなと思っていて、選手たちも誹謗中傷もされているので」

■街の声（６０代女性）

「（長年）頑張られたところは大切にしてあげたいが、色々調べてみないと」



中井監督は１９９０年に就任。春のセンバツで２度の全国制覇に導いたほか、多くのプロ野球選手を育ててきました。





広陵高校を巡っては、部員間の暴力事案や監督やコーチによる暴力の疑いがＳＮＳ上で拡散。学校は中井監督の指導に問題がなかったのかを調査し、結果が出るまでは野球部から離れる対応をとっていました。学校は、中井監督と息子の中井惇一部長の交代を発表。後任の監督には現野球部コーチの松本健吾氏、部長にはバスケットボール部顧問の瀧口貴夫氏が就任します。一方、部員全員へのアンケートや個人面談を実施し、１年生と２年生の部員による暴力やいじめがないことを確認したとして、２３日開幕する秋季広島県大会地区予選の出場を県高野連に報告。県高野連は、広陵高校に被害者への丁寧な対応と野球部の抜本的な改革を学校全体で取り組むよう求めました。【スタジオ】■宮脇靖知キャスター広陵高校が秋の県大会出場に至った経緯です。今回の事案を受け、学校は現在の１・２年生の部員全員に対して「１月の暴力事案に関わっていないか」など、アンケートや個別面談を行いました。その上で「他に暴力やいじめの事案がないことを確認した」としています。また、秋の大会に出場するためには監督と部長の登録が必要になります。そこで学校はきょう（２１日）、中井哲之監督を松本健吾コーチに、中井惇一部長を瀧口貴夫バスケットボール部顧問に交代する決定をしました。この決定を踏まえ、高野連は秋の県大会出場を了承しました。事案発生からこれまでを振り返ります。【ＶＴＲ】■広陵高校 堀正和 校長「生徒、教職員、地域の方々の人命を守ることは最優先する事だと踏まえ、辞退に踏み切ることを決意しました」夏の甲子園の１回戦で勝利した３日後…。堀正和校長は、２回戦以降の出場を辞退すると発表しました。発端となったのは、２０２５年１月。当時１年生の部員に対し複数の２年生による暴力行為が発生。日本高野連から厳重注意処分を受けた上で夏の甲子園に出場していましたが、大会の直前、被害者側が投稿した内容がＳＮＳ上で拡散。さらに、別の生徒が監督やコーチによる暴力被害を訴えていたことも発覚しました。学校は、出場を辞退した上で保護者への説明会を実施。また、第三者委員会を設置して事実確認を進めるとともに、指導体制を見直す考えを示していました。■広陵高校 堀正和 校長「今一番必要なのは、野球部は全員寮ですから、寮のいわゆる環境、そして運営の体制指導の体制、そういったところを調査をしていく必要がある」【スタジオ】■宮脇靖知キャスター発端となったのは、ことし（２０２５年）１月の暴力事案です。複数の２年生が部の規則を破り寮でカップ麺を食べた１年生に対し、ほおを叩く、胸ぐらをつかむなどの暴行を加えました。そして３月、報告を受けた日本高野連は厳重注意処分を出し、暴力をふるった２年生を１か月以内の公式戦出場禁止処分としました。一方、被害生徒は３月末で転校しました。しかし７月下旬、被害者側は「事実関係に誤りがある」と発信。さらに８月７日、別の生徒が「監督やコーチから暴力を受けた」とSNSに投稿し、拡散していきます。広陵高校は夏の甲子園に出場していましたが、生徒への誹謗中傷や寮への爆破予告を受ける事態を重くみて、８月１０日、甲子園を途中で辞退しました。そしてきょう（２１日）、中井監督の交代に至ります。そして、今後の対応です。暴力事案については、現在第三者委員会を設置するなど調査が進められています。また、学校は「野球部の体質に問題があるのでは」と指摘を受けていることから、「体制整備」と「抜本的な改革」を目指し、外部の有識者などが参加する検討会を実施するとしています。（２０２５年８月２１日放送）