◆第107回全国高校野球選手権大会・準決勝 沖縄尚学5―4山梨学院（21日、甲子園）

ゲームセットが近づくにつれ、1球ごとに甲子園のボルテージがどんどん上がっていく。勝利の瞬間、スタンド中から大歓声と指笛が沸き起こり、夏は初めての決勝進出を決めた沖縄尚学ナインを包んだ。

「まるで沖縄の球場でやっているのかっていうくらい、声援がすごくて楽しかったです」。7回に決勝打を放った5番の比嘉大登（3年）は声を弾ませた。

チームを支える堅守が乱れて6回までに4失点。3点を追う展開となったが、直後の攻撃で4番の宜野座恵夢（3年）の二塁打から6番の安谷屋春空（3年）の2点二塁打まで3連続長短打。さらに敵失で1点を加えて同点に追いつくと、もう沖縄尚学ペースだ。

7回は2死走者なしから宜野座の左越えの三塁打に、比嘉が右前へ落とす適時打で続いて勝ち越した。「宜野座が打ってくれたので、絶対自分が（走者を）かえすっていう気持ちで打ちました。うれしくてどんな球をうったのか覚えてないです」。比嘉は喜びいっぱいだ。

甲子園では準々決勝までの4試合で3番だった比嘉が1打点、4番だった安谷屋は打点なし。中軸の調子が出ず、比嘉公也監督が「湿りがち」と嘆いてきた打線がようやく力を見せた。この日は比嘉を5番、安谷屋を6番に下げ、当たっている宜野座を4番に据えた打順の大幅変更が大当たり。比嘉、安谷屋に適時打が生まれ、強打の山梨学院に打ち勝った。

4番から6番に「降格」となった安谷屋は「自分の調子が上がっていなくて、監督さんが考えた打順なので気持ちを入れ替えてしっかり自信をもっていこうと思いました」と今大会初打点で沖縄大会から中軸を守ってきた意地を見せた。大事な一戦で打順変更を決断した比嘉監督は「打率、打点のいい選手を前に出して勝負しようと思った。はまったというよりは選手たちの頑張りです」と喜んだ。

ここまで左腕のエース末吉良丞、右腕の新垣有絃の二枚看板が快進撃を支えてきた。「ずっと2年生投手に助けられてばかりだったので、3年生が何とかしたかった。それが出た1本だったと思います」と比嘉は胸を張る。2年生投手とバックで支える3年生は試合以外でも仲が良く､比嘉は「2年生がすごく甘えてくるんです」と明かす。

仙台育英（宮城）との3回戦の後、疲労回復のため新垣有と一緒に酸素カプセルに入り、「自分が新垣有を膝枕してあげていました」と優しく後輩をリラックスさせた。この学年を超えた信頼関係が初の決勝進出という強さを生み出した。

決勝は日大三（西東京）と対戦。春の選抜大会の優勝2度に続き、夏の甲子園初制覇まであと1勝。「投手2人に助けられるのではなく、チーム全体で一つになって優勝を決めたい」。比嘉は2010年に春夏連覇した興南以来、15年ぶりの沖縄勢優勝で、甲子園のボルテージをさらに上げることを誓った。（前田泰子）