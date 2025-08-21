女性営業あるある 第6回 【漫画】いまどき、そんなプライベート質問する？ 前の担当者と比較されてモヤモヤ
○営業職を経験した女性500人に聞いた！商談時のプライベート質問にモヤモヤ
取引先との商談の最中、「休日は何してるの？」「彼氏はいるの？」とプライベートを詮索される質問が……。さらには「前の担当の子はいろいろ教えてくれたけどな」と比較されてしまう始末。
クライアントだからそっけなくできないけど、さすがに限界やで！ 「こんな会社に何も売らない！」と心の中で決意します。
○仕事以外の話題を出すときは、ご注意ください
商談中のプライベート質問は、相手との距離を縮めようとした雑談のつもりかもしれません。しかし受け手にとっては仕事に関係のない詮索に感じられ、不快感を生むことも少なくありません。
仕事以外の話題で意気投合する事も確かにあるのですが、なかなか悩ましいですね。ちょっとした雑談は関係構築に役立ちますが、立場がどうあれ、相手が安心して話せるテーマを選ぶことが大切です。
調査時期: 2025年6月25日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数:500人
調査方法: インターネットログイン式アンケート
斉田直世 さいだなおよ イラストレーター・作家。1983年千葉県生まれ。日本女子大学文学部史学科卒。書籍・雑誌・WEBを中心にイラストやマンガを執筆。著書に『ちょいモテ男になる技術』『0点ママの子育て迷走日記』(共に幻冬舎刊)、『好かれる女、愛される女45のヒミツ』『イケメン≠モテメンの新常識』(共にPHP研究所刊)、他多数。ブログはこちら『斉田直世のブログ』 この監修者の記事一覧はこちら
