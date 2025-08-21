¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥À¥à¤Ë¡×16ºÐÇ¯¾åÊÆ¹ñ¿ÍÊÛ¸î»Î¤ÈºÆº§¡ÄLAºß½»àÉ÷´Ö»°»ÐËåá55ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
²Ä°¦¤é¤·¤¤ÍÎÉþÃå¤³¤Ê¤·19ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤
¡¡2006Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÊÛ¸î»Î¤ÈºÆº§¤·¡¢¸½ºß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë55ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹½÷¿¿ÑÛ19ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¾ÆÆù¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿Çö¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤ÍÎÉþ¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼Í³¿¿¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤½ÐÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î1Ç¯¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤♡¡×¤È²ÈÂ²¤Ç°¦Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¨¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë´î¤Ó¤òÄÖ¤êÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹½÷¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡×¡Ö¤¨¤§¡¢¤â¤¦50Âå¤Ã¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥À¥à¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï1986ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»öIII ¾¯½÷Ç¦Ë¡Ä¡ÅÁ´ñ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï) ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦É÷´Ö»°»ÐËå¤Î¼¡½÷à¥ê¥ê¥¢¥ó¤ÎÍ³¿¿áÉ÷´ÖÍ³¿¿ ¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£98Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ¹ÌÍÛ(57)¤È·ëº§¤·¡¢03Ç¯¤ËÎ¥º§¡£06Ç¯¤ËÎ±³ØÀè¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç16ºÐÇ¯¾å¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÊÛ¸î»Î¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï³¤³°À¸³è¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤òÉÑÈË¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£