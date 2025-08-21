¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬2¼ïÎà¡×¡¡ÃæÅèÁï¤¬Àä»¿¤¹¤ëÅê¼ê¤È¤Ï¡¡
ÃæÅèÁï»á¡¡=BS10Äó¶¡
¡û¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¡×
¼«¿È¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤«¤é¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤à´ë²è¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥í¡¼¥Æ¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀèÈ¯ 3ËçÌÜ¡×¤ËÀ¾¸ýÊ¸Ìé»á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿ÃæÅè»á¡£¡Ö¶¯¤µÅª¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬2¼ïÎà¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£½Ä¤È²£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£²¿¤è¤ê¤â¥Þ¥¦¥ó¥ÉÅÙ¶»¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÜÅö¤Ëµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Ã¸¡¹¤È¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÁª½ÐÍýÍ³¤ò¼õ¤±¡¢¾åÅÄ¤Þ¤ê¤¨¤¬¡Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ËÃ¸¡¹¤È¤´¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÃæÅè»á¤â¡Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢Æ¨¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù(BS10 Ëè½µ·îÍË22:00¡Á)¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦OB¤¿¤Á¤¬¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È¡×(»î¹çÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á)¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Êµå³¦¤Î¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¸ì¤ëÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÁª¤Ö¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Ä¾µå¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶µ¤¨¤Æ! ÌîQ½Î¡×¤Ê¤É¡¢Ìîµå¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
