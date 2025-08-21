ガソリン税の暫定税率の廃止をめぐって、3回目となる与野党の実務者協議が8月21日に行われた。実現に向けた「恒久的な財源」をどう確保するかが焦点となる。

ガソリン価格に1リットルあたり25.1円が上乗せされている「暫定税率」だが、野党7党は8月1日に開かれた臨時国会で、この暫定税率を廃止する法案を共同で提出、11月1日から暫定税率の廃止を目指すとしている。

現在、政府はガソリン価格を抑えるため、1リットルあたり10円の補助金を出している。野党は、この補助金を5円ずつ引き上げ、暫定税率と同じ25.1円になったところで「補助金の終了」と「暫定税率の廃止」を同時に行うことを提案している。

野党の提案が実現した場合、11月1日よりも前から段階的にガソリン価格が下がることになる。

一方、政府は「暫定税率に代わる財源の確保が必要」と主張する。また加藤勝信財務大臣は「ガソリンと軽油を合わせるということになると、1兆5000億円の税収減に対して財源面からどう対応していくのか」と述べた。

さらに政府は前回の協議の中で、ガソリンや軽油などの補助金を引き上げた場合、来年3月末までに予算が不足する恐れがあるなどの問題点を指摘した。

そして8月21日、3回目の実務者協議が行われた。焦点となるのは、ガソリン減税を実現するための「恒久的な財源」をどう確保するか、議論の行方が注目される。

“クレクレ民主主義”にならないためには…？

「恒久的な財源」の確保について、ニュース番組『ABEMAヒルズ』コメンテーターで、ダイヤモンド・ライフ編集長の神庭亮介氏は「まずは優先順位をつけるべき」だと主張する。

「暫定税率が始まったのは1970年代の田中角栄の時代。“暫定”といいながら50年以上も続け、ガソリン税に対して消費税が上掛けされる二重課税も問題視されている。暫定税率をかけながら補助金を入れる状況は非常に歪だ。税制はシンプルが原則で、正す必要があるのは間違いない」（神庭亮介氏、以下同）

「一方で不安もある。参院選では各党が競うように減税策を打ち出した。仮の話、消費税も所得税もガソリン税も社会保険料も『まとめて全部下げます』となった場合、日本の財政はもたない。『あれもこれも下げてくれ』『何でもクレクレ』だと、財政学者の島澤諭さんが言うところの“クレクレ民主主義”になってしまう」

「放漫財政を放置すれば、国債の金利は上がり、円安や株安で日本版トラス・ショックに陥るリスクもある。結果として物価高にも跳ね返りかねない。現役世代の負担を下げるため、まずは社会保険料を下げる。その次に所得税を下げて……というように、ガソリン税の各論に入る前に、全体の優先順位をきちんとつけてほしい。同時に歳出削減の議論も必要だ」

今回、野党が廃止しようとしているのは「ガソリンの暫定税率」だけで、「軽油の暫定税率」は対象外としている。政府は、他の燃料も手当てすると予算不足になるという試算も出しているが…。

「ガソリン税には1リットル160円を3カ月連続で超えたら減税する『トリガー条項』があるが、東日本大震災の影響で凍結され、これまで一度として発動されていない。暫定税率を完全廃止する前にトリガー条項の凍結を解除して、もっと発動しやすくするのも選択肢ではないか。金額のボーダーは再検討する必要があるが、物価高・ガソリン高の緊急事態にはトリガー条項を“ショック吸収材”として活用し、平時になったら元に戻すというやり方もアリだろう」

