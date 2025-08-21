170cm“超絶美女モデル”26歳・REIKA、へそ出しショットが「スタイル抜群」「腹筋バキバキ」「くびれスゴ！」
ファッションモデル・REIKAが、21日までにインスタグラムを更新。圧倒的な美スタイルが際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】170cm“超絶美女モデル”26歳・REIKAが「スタイル抜群」 大胆な“水着姿”も（11枚）
普段からインスタグラムにて、水着姿や海外旅行を満喫する様子を投稿しているREIKA。今年はリアリティーショー『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』（ABEMA）にも出演し話題を呼んだ。
今回は「今まで行った中で1番おしゃれな焼肉屋さんだった お店の名前なんだっけ」と、ロサンゼルスでのショットを複数枚投稿。美腹筋が印象的な姿も収め、ファンからは「くびれすごっ！」「素敵」「ナイス」などのコメントや、ハートの絵文字が多数集まっている。
引用：「REIKA」インスタグラム（@reika0901）
