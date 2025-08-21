「本当に60代!?」 角田信朗、圧倒的なムキムキボディに衝撃 様々なポーズ披露
空手家でタレントの角田信朗が、21日にインスタグラムを更新。鍛え抜かれたボディを披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。
【写真】角田信朗、正面もムキムキ！ 筋トレ姿＆魔裟斗との2ショットも（6枚）
今年4月に64歳を迎えた角田。SNSでは、自身の圧倒的な肉体やトレーニング姿、格闘家などとのショットを披露、注目を集めている。
今回は「8月某日 とある企業のCM撮影でした」と報告。上裸での撮影姿を公開。続けて「現場リクエストで ボディビルコンテストの『規定ポーズ』を久しぶりに取ってみましたが 色んなところが攣るんですね（苦笑）」「でも、攣るという事は その部位のマッスルコントロールが出来ている証拠でもあるんですよ このマッスルコントロールを トレーニングに活かせないと ただ錘を振り回しているだけで終わってしまうんですね」とつづった。
ファンからは「60代のボディではないですね」「何かに挑戦し続ける人はカッコいい」などの声が寄せられた。
引用：「角田信朗」インスタグラム（＠kakuda_nobuaki）
