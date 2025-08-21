江蘇省の都市サッカーリーグである「江蘇リーグ」が人気を集めている。消費者の王さんは、「江蘇リーグの塩城チーム対常州チームの試合のチケットをやっと手に入れることができた。最初に南京に行き、それから塩城で試合を観戦し、最後は常州に行ってネットで人気の恐竜楽園で遊んだ」と話した。

今年の夏は、このような「試合を観戦するために開催都市へ出かける」タイプの旅行が新たなトレンドになった。人気の江蘇リーグのほか、浙江リーグ、江西リーグ、村サッカー・スーパーリーグなどの地方サッカーリーグが次々に開幕し、草の根の地域スポーツイベントが持つ独自の魅力と地域の特色によって、夏の旅行市場をけん引する重要なエンジンとなっている。

地域スポーツ市場から蹴りだされた「文化観光」のボールには、どれほどのエネルギーが秘められているだろうか。江蘇省商務庁がまとめたデータによると、今年5月10日から7月7日までの江蘇リーグ前半6試合の期間、同省のオフラインモニタリングでは観光、移動交通、飲食、宿泊、スポーツ関連のサービス売上高が合計379億6000万元（約7800億円）に上った。旅行予約サイトの「美団旅行」のデータでは、7月に入ってから現在まで、江蘇リーグにけん引されて、省内の夏の景勝地予約件数が前年同期比で200％近く増加した。8月2-3日には、徐州、鎮江、淮安などのイベントメイン開催都市を目的地とした文化旅行予約件数がいずれも同20％以上増加した。

美団旅行のデータによると、8月7日には、村リーグの試合にけん引される形で、貴州省黔東南苗（ミャオ）族侗（トン）族自治州の夏の文化観光消費が大幅に増加した。7月下旬以降、「（同自治州の）榕江村リーグホテル民泊」の検索件数は同500％以上になり、現地の特徴的なグルメの「榕江牛瘪」、「榕江巻粉」、「榕江酸湯牛肉」などの検索件数も大幅に増加した。

商務部（省）国際貿易経済協力研究院の洪勇副研究員は、「江蘇リーグが爆発的人気を集めると、浙江リーグ、江西リーグ、村サッカー・スーパーリーグなど各地域のサッカーリーグが次々に開幕し、夏の旅行市場の新たなエンジンになった。ここにはスポーツイベントと文化旅行消費の深い融合が現れている。スポーツイベントへの注目を通じて地方の観光、飲食、宿泊など各産業が連動して発展し、人々の文化的生活を豊かにするとともに、経済成長にも新たな活力を注入している」と述べた。（提供/人民網日本語版・編集/KS）