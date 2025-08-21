乃木坂46・奥田いろは、20歳の誕生日にインスタ開設「楽しむぞっ」
乃木坂46の5期生・奥田いろはが20日、20歳の誕生日を迎え、この日に自身のインスタグラムを開設した。ファンからは「おめでとう」「インスタ開設うれしい」と祝福の声が寄せられている。
【写真】20歳の誕生日にインスタグラムを開設した乃木坂46・奥田いろは
奥田は初投稿で「20歳になりました〜 おくだいろはです Instagram何卒よろしくです 楽しむぞっ」とコメントし、今後の発信に意欲を示した。
記念すべき誕生日に合わせたインスタグラム開設に、ファンからは「20歳おめでとう」「始めてくれてありがとう」「楽しみ」といった歓喜の声が相次いでいる。
引用：「奥田いろは」インスタグラム（＠iroha_okuda_official）
