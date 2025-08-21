右肩痛のため故障班でリハビリを進めていた巨人の近藤大亮投手（３４）が２１日、負傷後初めて、捕手を座らせてブルペンでの投球練習を行った。

力強い腕の振りで３０球。投げられる喜びを全身で感じ、表情には自然と笑みがこぼれた。「痛みがあるのは当たり前って感じで投げている。その割には投げられたかな。みんなに支えられてここまで来た。それに応えたいのが一番」と感謝の思いを口にした。

３月１３日、ソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）で７回に登板。投球練習中に違和感を覚えた。異変を察知した杉内投手チーフコーチがマウンドに来て、強く止められたが「何を言われても降りる気はなかった」と続投を志願。最初の打者・ダウンズへ投じた初球の１３６キロ直球は外角に外れるボールとなり、直後に阿部監督がマウンドへ。交代を告げられた。

２０年のオリックス時代にはトミー・ジョン手術も経験。通算２０４登板のベテランは、何度もはい上がってきた。「正直、残された時間は少ない。僕に全て任せてもらっているので、いけるってＧＯサインを出したらライブＢＰにも入って、そのままゲームにも入れたらいいなって思っています。できることは全部やっている。シーズン中にマウンドに上がれたら一番いいかな」。自慢の直球で、数々の強打者と真っ向勝負を演じた１軍のマウンドに戻る日まで、右腕は前を向き続ける。