Àîºê½Õ²Ö¤¬Ï¢ÇÆ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ã£Á£Ô¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦ÂçÈ¢º¬£Ã£Ã¡á£¶£¶£µ£²¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¤Î¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤¬£²£±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯Í¥¾¡¤ÎÀîºê½Õ²Ö¡Ê£²£²¡áÂ¼ÅÄÀ½ºî½ê¡Ë¤¬Éü³è¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é£µ»î¹çÏ¢Â³·ç¾ì¤·¡¢¼ÂÀï¤ÇÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤³¤³¤Þ¤Ç£±£¶»î¹ç¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£·£¶°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àîºê¤Ï¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ìÊâ¤º¤ÄÉüÄ´¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÁ¯Îõ¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÉñÂæ¡£¡Ö·ë¹½¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¡¢²þ¤á¤Æ²ó¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥é¥Õ¤â¿¼¤¯¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥Ã¤ÈËä¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¿¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤è¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íËè½µËè½µ²ÝÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¤¿¤·¤«¤ËµîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀ®ÀÓ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Á´Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¤µ¤é¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Á³¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ò½Å¤Í¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éü³è¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤ëÀîºê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡