¡Ú£×£×£Å¡Û£¹·î£²£°Æü¤Ë£Ð£Ì£Å¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×³«ºÅ·èÄê¡¡£Á£Å£×¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡ª
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Ï£²£°Æü¡¢£Ð£Ì£Å¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×¤ò£¹·î£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¤Î¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢£×£×£Å¤È£Ð£Ì£Å¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼»±²¼¤ÎÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ë¡££Å£Ó£Ð£Î¤ÏÅö½é¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤«¤é¤ÎÇÛ¿®¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£×£×£Å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÅö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤êÁá¤¤ÆüÄø¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤¿¡££±£°·î£±£±Æü¤Î¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤È£±£±·î£²£¹Æü¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î£Ð£Ì£Å¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï£Å£Ó£Ð£Î¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×¤Ï¤«¤Ä¤Æ£Å£Ã£×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Âç²ñÌ¾¤Ç¡¢£×£×£Å¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡££Ã£Ã£Ï¡ÊºÇ¹â¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î¥È¥ê¥×¥ë£È¤Ï¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤¥Û¡¼¥à¡¢¿·¤·¤¤£Ð£Ì£Å¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¡£Îò»ËÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ëÁ°Åý°ì£×£×£Å²¦¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¡Ê£´£¸¡Ë¤¬»²Àï¤òÍ½Äê¡££³Æü¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¹¥é¥à¡×¤Ç¾×·âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿à¥¶¡¦¥Ó¡¼¥¹¥Èá¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¹¥Ê¡¼¤È¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Â¾¤ËÅý°ì£×£×£Å²¦¼Ô¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¡¢À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥»¥¹¡¦¥í¥ê¥ó¥º¡¢£Ã£Í¥Ñ¥ó¥¯¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤é¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ£±¤«·îÁ°¤Ë°ÛÎã¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×¤Î³«ºÅÆü¤À¡£Æ±Æü¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç£Ð£Ð£Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Ï£õ£ô¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«ºÅ¹ñ¤Ï°ã¤¨¤É¡¢³«»Ï»þ´Ö¤Ï£Á£Å£×¤¬¸á¸å£¶»þ¤ËÂÐ¤·¡¢£×£×£Å¤¬¸á¸å£·»þ¡ÊÅìÉô»þ´Ö¡Ë¤È¤ï¤º¤«£±»þ´Ö°ã¤¤¡££×£×£Å¤¬¥é¥¤¥Ð¥ëÃÄÂÎ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¿·£Ð£Ì£Å¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Ï¡Ö£Å£Ó£Ð£Î»þÂå¤Ç£×£×£Å½é¤Î£Ð£Ì£Å¤¬Áá¤¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö£×£×£Å¤Ï¡¢£··î¤Ë£Á£Å£×¤ÎÇ¯´ÖºÇÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø£Á£Ì£Ì¡¡£É£Î¡Ù¤ËÂÐ¹³¤·¡¢£Î£Ø£Ô¤Î¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥·¥å¡Ù¤ä¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¤Î°úÂà»î¹ç¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£Á£Å£×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÅÁ¤¨¡¢£×£×£Å¤¬¥é¥¤¥Ð¥ëÃÄÂÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¿·£Ð£Ì£Å¤ò¤¢¤¨¤ÆÅö¤Æ¤Æ¡¢à¶½¹ÔÀïÁèá¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÊÆ¤ÇËÖÈ¯¤¹¤ë£×£×£Å£ö£ó£Á£Å£×¤Î¡ÖÄ¾ÀÜÂÐ·è¡×¤ÏÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£
¡¡£×£×£Å¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£